Grūtais uzdevums - atmest smēķēšanu... Kādas ir biežākās kļūdas?

Smēķēšana ir process, kas izraisa spēcīgu atkarību, jo cigaretēs esošais nikotīns ir psihoaktīva viela, skaidro "Capital Clinic Riga" psihoterapeite un narkoloģe Tija Vanaga. Galvenais faktors, kas kavē tās atmešanu, ir motivācijas iztrūkums. Tomēr, lai rastu motivāciju un saredzētu iemeslu, kādēļ ir vērts smēķēšanu atmest, ārste iesaka izvērtēt riskus, ko tā rada. Piemēram, ja jums ir parādījušās kādas ar smēķēšanu saistītas veselības problēmas vai varbūt regulāri parādās ar smēķēšanu saistītas konfliktsitācijas ar apkārtējiem. Tie ir faktori, kas var veicināt motivāciju un kalpot cilvēkam par signālu, ka šis neveselīgais ieradums būtu jāpārtrauc.

Biežākās kļūdas

Pat sākotnēji ļoti apņēmīgi smēķēšanas atmešanas mēģinājumi var ciest neveiksmi. Kādēļ tā? Ir kļūdas, ko paši pieļaujam, domājot, ka tādējādi atmešana būs veiksmīgāka.

Viena no šādām kļūdām ir pakāpeniska smēķēšanas atmešana. Kādam šāda pieeja var nest rezultātus, tomēr kopumā, ja cilvēkam ir īsta atkarība, ieteikums to būtu izbeigt uzreiz pavisam – pārstāt un nesmēķēt vispār, nevis mēģināt pakāpeniski samazināt smēķēšanas apjomu.

Otra ļoti izplatīta kļūda ir smēķēšanas atmešanu apvienot ar citiem veselīgiem jaunievedumiem savā ikdienā, piemēram, no 1. janvāra apņemoties sākt jaunu un skaistu dzīvi un atmest visu reizē – pārstāt lietot alkoholu, atmest smēķēšanu, pārtraukt slinkošanu un sākt vingrot. Šādas pārāk plašas apņemšanās nemēdz sniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ ārste rekomendē ar smēķēšanas atkarību nodarboties atsevišķi.

Kas var palīdzēt?

Speciāliste uzsver, ka nav vienas brīnumatslēgas, kas ļaus viegli un bez piepūles atmest smēķēšanu, tas jebkurā gadījumā ir darbs ar sevi, apņemšanās un pašmotivācija.

Ir sev jāpasaka: “Viss!” Kad ir nolemts atmest smēķēšanu, izmantojiet šo radušos vēlmi un motivāciju un mēģiniet to piepildīt! Izmetiet ārā visas pieejamās, mājās atrodamās cigaretes un pārtrauciet smēķēšanu pavisam! Šajā procesā palīdzēs, ja uzņemsiet daudz šķidruma.

Smēķēšana ir darbība, kas nodarbina muti. Kad to atmetam, ieradums pēc šīs darbības var veicināt tieksmi ēst vairāk, jo ir ieradums nodarbināt muti. Tādēļ, atmetot smēķēt, labi palīdzēt var parastas košļenes košļāšana – tā nodarbinās mutes muskuļus un mazina tieksmi pēc smēķēšanas ieraduma.

Savukārt tiem cilvēkiem, kuriem ir risks iegūt lieko svaru, smēķēšanas atmešanas periodā ir rūpīgi jāseko līdzi savai ēdienkartei un apēstā apjomam. Jo katru reizi, kad uznāk tieksme pēc smēķēšanas, pirmā reakcija var būt kaut ko apēst. Tādēļ ir rūpīgi jāseko līdzi svaram un jāizvēlas veselīgākas uzkodas, piemēram, burkāni vai kādi citi dārzeņi, nevis šokolāde vai citi našķi, skaidro narkoloģe.

Vēl viens būtisks ieteikums ir izvairīties no situācijām, kurās parasti notiek smēķēšana, it īpaši pirmā mēneša laikā – no ballītēm, darba pīppauzēm, visām tipiskajām situācijām, kurās var notikt smēķēšana. Tās izraisa nosacījuma efektu, un šis nosacījums ir jālikvidē. Tādēļ, nonākot situācijā, kurā agrāk cilvēks būtu smēķējis, radīsies izteikta vēlme smēķēt atkal, un tas apgrūtinās smēķēšanas atmešanas plāna īstenošanu.

Ko darīt apkārtējiem?

Ja jūsu tuvinieks ir nolēmis atmest smēķēšanu, ir veidi, kā jūs varat viņam palīdzēt vai vismaz neveicināt atgriešanos pie neveselīgā ieraduma, uzsver Vanaga. Primāri būtu nesmēķēt tā cilvēka klātbūtnē, kas cenšas atmest smēķēšanu, un neievilkt viņu situācijās, kurā iepriekš ir ticis smēķēts. Pirmo mēnesi, kamēr tieksme pēc smēķēšanas ir ļoti stipra un izteikta, ieteicams neapmeklēt publiskos pasākumus, kur citi smēķē.

Ja redzat, ka tuvinieks, kas ir nolēmis atmest smēķēšanu, nav smēķējis kādu laiku, bet pēkšņi viņu pārņem tieksme smēķēt un roka stiepjas pēc cigarešu paciņas, šajā situācijā ir ieteicams mēģināt cilvēku atrunāt un nepieļaut smēķēšanas atsākšanu. Jo parasti bioloģiska tieksme pēc cigaretes ilgst 2-3 minūtes, un, ja šīm minūtēm tiek pāri, tieksme pāriet un var uzelpot līdz nākamajai tieksmes reizei. Taču šajās pāris tieksmes minūtēs ir ārkārtīgi viegli padoties. Un tāpēc, ja mēs no malas redzam, ka cilvēks saka: “Es tikai vienu! Tikai bišķiņ!”, draugi un ģimene drīkst censties to nepieļaut.

Vai noderēs palīglīdzekļi?

Bezrecepšu medikamenti tik tiešām var būt palīgs smēķēšanas atmešanas periodā. BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece norāda, ka ir pieejamas dažādas zāļu formas, kas satur nikotīnu: ārstnieciskā košļājamā gumija, transdermālie plāksteri, šķīdums aerosola veidā izsmidzināšanai mutes dobumā. Košļājamās gumijas un aerosoli ir ar dažādām garšām. Parasti tos lieto līdz 12 nedēļām. Uzsākot ārstēšanu ar nikotīna plāksteriem, smēķēšana pilnībā jāatmet jau pirmajā ārstēšanas dienā. Terapiju uzsāk ar plāksteriem, kas satur lielāku nikotīna devu un pakāpeniski devu mazina, plāksteri līmē uz veselas ādas no rīta un noņem pirms gulētiešanas. Tie darbojas 16 stundas.

Nikotīna košļājamo gumiju stiprumu izvēlas atkarībā no dienā izsmēķēto cigarešu skaita. Nikotīna košļājamo gumiju stiprumu izvēlas atkarībā no dienā izsmēķēto cigarešu skaita. Ir svarīgi ievērot pareizu lietošanas veidu – ir jākošļā lēnām, līdz garša kļūst spēcīgāka un atbrīvojas nikotīns, tad košļāšanu pārtrauc un košļājamo gumiju ievieto starp smaganām un vaigu, kad garša kļūst vājāka, atkārto. Kopumā procesam jāilgst apmēram 30 minūtes. Savukārt aerosolu lieto pēc šādas shēmas: izsmidzina mutes dobumā, uzsākot ar biežāku lietošanu un pakāpeniski mazinot lietošanas reižu skaitu.

Ir pieejamas arī tabletes, kas satur aktīvo zāļu vielu citizīnu, kurš iedarbojas līdzīgi nikotīnam, arī palīdz pakāpeniski izbeigt smēķēšanu bez nepatīkamām sajūtām, kas saistītas ar smēķēšanas atmešanu. Tabletes lieto, ievērojot zāļu lietošanas shēmu 25 dienu kursam, ārstēšanu uzsākot ar biežāku medikamenta lietošanu un pakāpeniski mazinot lietošanas reižu skaitu. Smēķēšana pilnībā jāpārtrauc līdz piektajai terapijas dienai. Tabletes norij veselas, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu. Pirms medikamentu lietošanas jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Tikmēr Vanaga norāda: ja smēķēšanu nekādi neizdodas atmest ar bezrecepšu medikamentiem, tad vajadzētu konsultēties ar narkologu, jo ir pieejami arī recepšu medikamenti, kas var palīdzēt atmest smēķēšanu. Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka arī tie nav brīnumlīdzeklis un galvenais faktors veiksmīgai smēķēšanas atmešanai ir nopietna apņemšanās un paša cilvēka centieni.

Pozitīvo efektu jūt ļoti ātri!

Ir noteikti vērts atmest smēķēšanu! Ja ir radusies vēlme atmest smēķēšanu, ir noteikti jāizmanto šī vēlme un jāmēģina, uzsver narkoloģe Vanaga. Turklāt pozitīvo efektu un izmaiņas ir iespējams sajust jau ļoti drīz pēc smēķēšanas atmešanas. Pirmais, ko var sajust, ir tas, ka mazinās asinsspiediens un pulss. Ar laiku normalizējas un atkal parādās garša un oža. Mazinās smēķētāja “krekšķis” un kļūst vieglāk elpot. Jau nedēļas laikā cilvēks sajūt, ka elpot ir kļuvis vieglāk, vairs nav aizdusas, var žirgtāk uzkāpt pa trepēm un nav jāklepo!

Savukārt farmaceite Priedniece uzsver, ka smēķēšanas atmešana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot savu veselības stāvokli.