"BIOR": nav pierādījumu par Covid-19 izplatību kaķu starpā vai no kaķiem uz cilvēkiem

Jau ziņots, ka Latvijā pirmo reizi inficēšanās ar Covid-19 atklāta kaķim, turklāt vēl vairākiem kaķiem atrastas koronavīrusa antivielas, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē atklāja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.

Bērziņš uzsvēra, ka trauksmei nav pamata, jo kaķa inficēšanās ar Covid-19 nerada briesmas cilvēkiem. Tomēr mājsaimniecībās, kurās ir Covid-19 pozitīvi slimnieki, būtu jāievēro visi drošības pasākumi ne tikai attiecībā pret cilvēkiem, bet arī Covid-19 uzņēmīgām dzīvnieku sugām.

Tāpat viņš uzsvēra, ka cilvēkiem nevajag uzskatīt, ka tādēļ mājdzīvnieks ir lieks vai būtu jāatdod patversmē. Mājdzīvnieku joprojām var turēt mājās, bet cilvēkiem ir jāievēro visi Slimību profilakses un kontroles centra higiēnas un epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, Bērziņš arī aicināja kaķu īpašniekus nevest masveidā mājdzīvniekus pie vetārstiem.

Bērziņš atklāja, ka par dzīvnieku saslimšanu ar Covid-19 ziņo valstis visā Eiropā, tomēr kopumā šādu ziņojumu nav daudz. Zināms, ka kaķi un ūdeles var saslimt ar Covid-19, tomēr tieši ūdelēm inficēties esot vieglāk. Ja par ūdeļu inficēšanos ar Covid-19 ir ziņojušas jau vairākas Eiropas valstis, par kaķiem šādu ziņu esot mazāk. Pēc Bērziņa paustā, šādi ziņojumi līdz šim nav saņemti Austrumeiropā, bet tikai Rietumeiropā.

"Mēs redzam, ka ik pa brīdim kāda valsts ziņo par kādu atsevišķu gadījumu, bet tā nav tendence," par kaķu inficēšanos ar Covid-19 sacīja eksperts. Reizē viņš norādīja, ka dzīvnieku inficēšanās ar Covid-19 gadījumos tieši cilvēks ienes šo infekciju. Piemēram, ja saslimušais ir ilgstoši kontaktā ar savu kaķi.

Pēc viņa paustā, Covid-19 simptomi kaķiem ir līdzīgi kā cilvēkiem.

Šāds atklājums noticis valsts pētījumu programmas veikto projektu laikā.

Jau ziņots, ka Dumpis komisijas sēdē atzīmēja, ka Latvija ir pirmā valsts šajā Eiropas daļā, kas kaķim atklājusi inficēšanos ar Covid-19.

"Kaķis jau ir aizceļojis uz Igauniju," sacīja Dumpis, piebilstot, ka tas viss ir noticis nesen. Infektologa sēdē rādītajā prezentācijā bija teikts, ka no kaķiem ievāktie paraugi ir testēti 31.janvārī. Kopumā paraugi ievākti no 240 kaķiem, no kuriem daļa bijuši Covid-19 pozitīvo mājsaimniecību mājdzīvnieki.

Valsts pētījumu programmā pērn vasarā tika nolemts īstenot desmit projektus, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Pēc ministrijā sniegtās informācijas, starptautiskie zinātniskie eksperti šiem desmit projektiem piešķīruši augstu novērtējumu - vidējais ekspertīzes konsolidētais vērtējums ir 12,98 no 15 iespējamajiem punktiem.

Kopā visās trīs tematiskajās jomās tika iesniegti 15 projektu pieteikumi.

IZM uzsvēra, ka pētījumu programmas galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.