Jūties labi pateicoties labai redzei

Lielākās neērtības sākas, kad cilvēkam jāpaskatās tālumā, jo parastās lasāmās brilles traucē tāluma redzi. Tad redzes speciālisti iesaka izvēlēties kādu no biroja briļļu variantiem vai progresīvās brilles, jo tas ir ērtākais veids, kā sakombinēt labu redzi visos attālumos. Vienās brillēs ir visas zonas, kurās jums jāredz, – tālums, vidus zona (visbiežāk datoram) un tuvuma zona.

Progresīvās briļļu lēcas ir vienas no modernākajām briļļu lēcām optikas tirgū. Mūsdienās šīs lēcas izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē, taču pirmās progresīvās brilles radās jau pirms 30 gadiem. Rietumeiropā tika veikts daudz dažādu kampaņu, lai iepazīstinātu sabiedrību ar šīm brillēm, tāpēc tagad progresīvo briļļu lietotāju skaits Eiropā sasniedz 30%, kamēr Latvijā tas ir tikai 6%, liecina vadošās briļļu lēcu ražotāja kompānijas Essilor veiktais pētījums. Latvijas iedzīvotāji par šīm brillēm plašāku informāciju sāka saņemt tikai pēdējo gadu laikā, jo, kamēr lielākās Eiropas valstis jau rīkoja kampaņas, kuras iepazīstināja cilvēkus ar šāda veida lēcām, Latvijā tikai attīstījās optometrijas kultūra, un šādas briļļu lēcas bija ļoti sarežģīti dabūt.

Foto: Publicitātes foto

“Optometrijas joma Latvijā pēdējo gadu laikā ir ļoti strauji attīstījusies, taču Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir bailes sākt lietot progresīvās brilles, jo to nosaukums vien šķiet pārāk sarežģīts,” saka Fielmann optikas optometriste Evija Barkāne. “Taču es vēlos uzsvērt, ka tehnoloģijas attīstās, un nav jābaidās izmēģināt kaut ko jaunu. Jaunie dizaini ir ļoti progresējuši, ir daudz vieglāk iemācīties pareizi lietot šīs brilles, jo visas skaidrās redzes zonas ir kļuvušas daudz plašākas. Essilor aparatūras ļauj mums precīzi nomērīt nepieciešamos parametrus, noteikt, kurš lēcu dizains ir piemērotākais tieši jūsu ikdienai, jūsu profesijai un jūsu izvēlētajam briļļu ietvaram. Tas viss rezultējas sekmīgā progresīvo briļļu lietošanā.”

Galvenie priekšnosacījumi, lai varētu vieglāk iemācīties lietot šādas brilles:

Vecums – jaunākam cilvēkam ir vieglāk pierast pie gudrām brillēm. 84% ir apmierināti ar progresīvām brillēm; ja ieskaita arī daļēji apmierinātos, skaitlis jau sasniedz 94%.

Motivācija – 90% gadījumu tā ir motivācija, kas ļauj viegli pierast pie brillēm, jo ikviens vēlas redzēt labi visos attālumos.

Psiholoģiskie faktori – reizēm nevar izskaidrot, kāpēc cilvēks nevar pierast pat gribot – viņa vestibulārais aparāts nevar pieņemt šīs brilles.

Foto: Publicitātes foto

Pateicoties gudrajām progresīvajām brillēm, jūs vienlaikus varat sērfot savā telefonā, skatīties televizoru, doties uz dažādām sanāksmēm un skaidri saskatīt tekstu gan savā datorā, gan lektora prezentācijā. Jūs varat justies ērti jebkurā dzīves situācijā, pat braucot ar auto. Ikdiena ar šīm brillēm ir daudz mobilāka, un nav jāsatraucas, ka jūs kaut ko neredzēsiet, un jūsu acis tiks aizsargātas ne tikai no UV starojuma, bet arī no zilās gaismas, kuru izstaro viedierīces.

“Pētījumi atklāj, ka sievietes daudz vairāk domā par sevi, izturas rūpīgāk pret savu veselību, tostarp pret acīm.” saka optometriste. “Arvien biežāk tiek pieminēta UV un zilās gaismas kaitīgā ietekme. Sabiedrībai UV asociējas ar ādu, aizsargkrēmiem, retāk kāds iedomājas pieminēt acis. Bet acīm šī aizsardzība ir ļoti nepieciešama, jo laba redze ir veiksmīgas ikdienas priekšnoteikums. Tā ir viena no galvenajām maņām. Ja acis netiek sargātas no UV starojuma un zilās gaismas ietekmes, tad ātrāk rodas acu problēmas – makulas deģenerācija, katarakta. UV, zilā gaisma, un redzes nogurums ietekmē acis katru dienu. Tāpēc mēs par to runājam arvien biežāk.”

Mūsdienās paaudzes mainās, mēs esam digitālo ekrānu paaudze, pieaug briļļu nēsātāju skaits. Bērniem ir lielāks risks jau pārmantot redzes problēmas, savukārt Essilor pētījumi liecina, ka lielākā daļa pasaules iedzīvotāju skatās ekrānos katru dienu vidēji 6 stundas un 50 minūtes. Tā jau ir globāla problēma, jo šis rādītājs pieaug katru gadu. Tāpēc briļļu lēcu ražotāji lielu uzmanību pievērš jaunu, gudro lēcu izgatavošanai, kuras noņem acu nogurumu, datora radīto stresu un aizsargā acis no zilās un UV gaismas.

Pārbaudot redzi regulāri, jūsu acu speciālists var redzēt, kā tā mainās un kad ir nepieciešams sākt lietot gudrās brilles. Ja izteiktu sūdzību nav, tad optometristi iesaka pie ekrāniem lietot brilles, kuras aizsargā no zilās gaismas. Parādoties sūdzībām, optometrists palīdz piemeklēt atbilstošāko gudro lēcu dizainu. “Bieži vien klienti saka: bet tas jau tikai darbam, man nevajag dārgas brilles, pašas lētākās būs labas”. Šādās reizēs tad gribas uzdot pretjautājumu: cik stundu un dienu nedēļā jūs pavadāt darbā? Vai tā nav lielākā jūsu ikdienas daļa? Un tieši tad tās būtu jāaizsargā! Tieši tad būtu jādomā par savu acu labsajūtu, nevis vakarā, kad tās ir nogurušas.” saka Fielmann optometriste Evija Barkāne. “Bieži vien es acis salīdzinu ar sporta zāli – nedomāju, ka pat labākais sportists būtu gatavs visu dienu veikt pietupienus. Arī acis nogurst, jo arī acīm ir muskuļi. Ilgstošas slodzes dēļ tām ir vajadzīga atslodze.”

Kombinējot regulāras redzes pārbaudes pie optometrista vai acu ārsta, acu atpūtu, vingrinājumus un gudrās brilles, acis būs jums pateicīgas. “Jo ātrāk tiek atklātas acu problēmas, jo veiksmīgāku problēmas risināšanas efektu var sasniegt. Un – jo ātrāk sāk lietot brilles, kurās jūs redzat visos attālumos, jo veiksmīgāk iemācīsieties tās lietot.”

Ikvienam ir jāatceras, ka laba redze ir daļa no labas veselības, tāpēc Fielmann optometriste atgādina, ka redzi būtu ieteicams pārbaudīt reizi gadā. Ne tikai sievietēm, arī vīriešiem un bērniem. “Sievietes varētu pamudināt savus vīriešus vairāk domāt par veselību, nenoliegt acu problēmas (ja tās jau parādījušās), bet gan meklēt veiksmīgu risinājumu un neskatīties uz citu pieredzi, jo katrs mēs esam citādāks.” Sadarbībā ar Essilor kompāniju www.laiksredzēt.lv kampaņas laikā jūs varat pārbaudīt redzi bez maksas jums ērtākajā optikas salonā.

Raksts tapis sadarbībā ar Fielmann www.fielmann.lv.