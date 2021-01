Kā zināt, vai populārā CBD eļļa patiesībā nav viltojums?

Pirmkārt, pārliecinieties, vai produkts ir īsts. Pēdējos gados veikta CBD produktu rūpīga izpēte, un vairākos pētījumos ir atklājusies skumja patiesība - ka apmēram 50% preparātu Eiropas un ASV tirgos ir viltojumi, un to sastāvā ir daudz mazāka CBD koncentrācija, nekā norādīts uz iepakojuma. Vairāk nekā 10% preparātu vispār CBD sastāvā nebija - tas bija nulles līmenī.

Diemžēl arī Latvijas tirgū netrūkst viltotu produktu. Taču - kā tos atpazīt un neiekrist? Uzticami CBD ražotāji ikvienas saražotās partijas laboratoriskos rezultātus publisko savā mājaslapā. Ja uz iepakojuma norādīts, ka CBD koncentrācija ir 15%, tad šādam skaitlim jāparādās arī laboratorijas atskaitē. Turklāt produkta analīzēm jābūt veiktām nesen, nevis pirms vairākiem gadiem.

Otrkārt, der zināt, ka Latvijā ir atļauti tikai produkti ar nulles THC līmeni. Ne 0,2%, ne arī 0,05% THC līmenis Latvijā nav legāls. Tāpēc izvēlieties tikai tos CBD produktus, kuriem ir marķējums "THC free" vai "Broad Spectrum", kā arī kuriem ir laboratorijas slēdziens, kas to apstiprina. Tas nozīmē, ka produkti ir droši un legāli. Pretējā gadījumā jūs riskējat iekulties nopietnās nepatikšanās ar policiju.

Treškārt, kad esat pārliecinājies, ka produkts ir īsts un legāls, izvēlieties pareizo koncentrāciju un devu. Populārākie sastāvi tirgū ir 5%, 10% un 15% koncentrācijā. Iesākumam cilvēki parasti mēdz izvēlēties produktu ar maigāku koncentrāciju - 5%. Savukārt 15% produkts ir visekonomiskākais variants, kuru lieto tie, kuri produktu jau ir pamēģinājuši un vēlas spēcīgāku efektu.

Jebkurā gadījumā - CBD eļļu un kapsulas parasti lieto divreiz dienā (no rīta un vakarā), un precīzai devai ir jābūt norādītai uz iepakojuma. Jāuzsver gan, ka lietošana ir atkarīga arī no kaites, ar kuru cīnāties. Piemēram, tie, kuri cieš no bezmiega, CBD eļļu parasti lieto tikai pirms gulētiešanas, lai ar padārgo pudelīti pietiktu ilgākam laikam.

Latvijas iedzīvotājiem, kuri cieš no miega traucējumiem, sāpēm vai stresa, tomēr vēlas sintētiskos medikamentus aizstāt ar dabīgiem CBD produktiem, tos Latvijā iegādāties nav nemaz tik vienkārši.

Tiesa, ir daži specializētie interneta veikali, kuri piedāvā piegādi arī uz Latviju. Tos var viegli atrast, interneta meklētājā ierakstot "CBD eļļa".

Piemēram, starptautiski pazīstamais zīmols "H Drop", kas CBD produktus gatavo no Latvijas kaņepēm, nesen paziņojis, ka īpaši Latvijas tirgum atvērts interneta veikals www.hdrop.lv

"Mūsu misija ir kaņepju produktu pasaulē ieviest vairāk uzticamības un skaidrības. Mēs pārbaudām katru partiju, lai būtu droši, ka mūsu eļļas un kapsulas ir kvalitatīvas, un lai tajās nav psihotropā THC un tās ir legālas, kas Latvijā ir īpaši svarīgi. Kaņepju eļļu iegūst, izmantojot dārgo, taču drošo CO2 tehnoloģiju GMP līmeņa ražotnē. Izmantojam tikai un vienīgi ekoloģiskas izejvielas. Savukārt iepakojumu gatavojam no pārstrādāta papīra un informācija uz tā ir arī Braila rakstā, lai pilnībā izrādītu savu draudzīgo attieksmi pret planētu un cilvēkiem," stāsta "H Drop" pārdošanas vadītājs Vlads Latvēns (Vladas Latvėnas).

Ja esat iesācējs un īsti nezināt, kā CBD lietot, uzņēmums piedāvā izmantot devas kalkulatoru, kas atrodams šeit.

"Ļoti svarīgi ir CBD produktus lietot pareizi, rūpīgi sekojot norādījumiem. Dažas pilītes šurp vai turp - ar tādu attieksmi vēlamo efektu sasniegt neizdosies. Mūsu ķermeņa receptoriem ir jāpierod pie kanabinoīdu molekulām, tāpēc jābūt rūpīgiem un pacietīgiem," piebilst Latvēns.



Lai katrs varētu lietot sev piemērotāko, patlaban piedāvājumā ir trīs veidu produkti.

Vispopulārākais ir iesācējiem domātais produkts maigākā koncentrācijā - 5% CBD kaņepju eļļa (500mg) "Pavasara prieki" (“Joys of Spring”).

Miega traucējumu nomocītie parasti izvēlas 60 kapsulas ar 10mg CBD "Sešdesmit elpas" (“Sixty Breath”). Šis produkts ir iecienīts arī senioru vidū. Tam nav pēcgaršas, ērti lietojams pirms gulētiešanas.

Spēcīgāka efekta cienītāji priekšroku dod 15% CBD kaņepju eļļai "Klusums pēc vētras" ("Calm after Storm") ar kādu no divām garšām - apelsīnu vai dabīgo kaņepju,

Svarīgi pieminēt, ka CBD nav ne atkarību veicinošs, ne apreibinošs, un tā lietošana ir droša. Šo faktu 2018. gadā apstiprinājusi arī Pasaules Veselības organizācija.

Svarīgi pieminēt, ka CBD nav ne atkarību veicinošs, ne apreibinošs, un tā lietošana ir droša. Šo faktu 2018. gadā apstiprinājusi arī Pasaules Veselības organizācija.



Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar H Drop