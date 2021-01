Tavs #2021 un #mājsēde mērķis

Reiz lasīju populārzinātnisku rakstu par to, ka viens no visu laiku visbiežāk minētajiem solījumiem ir - jaunajā gadā pievērst uzmanību savai veselībai un sākt veselīgāku dzīvesveidu! Formulējums var būt dažāds - viena izvēlas zaudēt uzkrātos kilogramus, cita - atgūt savu ideālo fizisko formu, vēl kāda - sakārtot savas attiecības ar ēšanu. Bet būtība jau visām ir viena - justies veselai, slaidai un dzīvesprieka pilnai! Ar ko sākt ceļu no sava sapņa līdz reālam rezultātam?

Domāju, neviens neiebildīs, ja teikšu, ka šoreiz situācija ir mazliet izaicinošāka, kā citus gadus. Viss tas, kas reiz bija ierasts un pašsaprotams, pēkšņi kļuvis praktiski nesasniedzams. Ja jebkuru citu gadu rīcības plāns būtu skaidrs uzreiz – dietologa konsultācija, sporta kluba abonementa iegāde vai tikšanās ar fizioterapeitu, tad šogad savu kārtību ievieš mājsēde un visu nepieciešamo informāciju jaunas dzīves sākumam ir jāmeklē paša spēkiem.

Negribot kļūt par skaudro statistiku1, kur apmēram puse no Jaungada naktī pierakstīto vēlēšanos gada laikā tā arī nekad netiek realizētas, nopietni ķēros klāt jautājumam - ar ko sākt pašsajūtas uzlabošanu?

Biju dzirdējusi, ka veselīgai svara zaudēšanai, tāpat kā ideālā svara uzturēšanai nozīme ir 80% ēšanas paradumu un tikai 20% fiziskām aktivitātēm. Tā kā uz sporta zāli man tuvākā laikā netikt, bet doma par rīta skrējienu pa Rīgas centra apledojušajām ietvēm mani nudien neiedvesmo, sāku pētīt, kādas izmaiņas savā ikdienas uzturā varu ieviest. Nolēmu atturēties no kampaņveidīgu diētu uzsākšanas un iedziļināties šajā jautājumā “no speciālista skatpunkta”. Tā es iepazinos ar probiotikām.

Mūsu organisma zarnu traktā ir neskaitāmi daudz baktēriju. Lielāka daļa no tām ir labvēlīgas un nodrošina organismam svarīgo vitamīnu K un B ražošanu, uzlabo vielmaiņu un gremošanu, rūpējas par imunitāti (šajos apstākļos man tas ir ļoti būtiski!), regulē ķīmiskos procesus galvas smadzenēs, ietekmējot mūsu reakciju uz stresu, garastāvokli un arī atmiņu. Baktērijas palīdz pārstrādāt šķiedrvielas, ar kurām organisms pats netiek galā, pārvēršot tās vērtīgajās taukskābēs, kas, savukārt, palīdz uzņemt mazāk kaloriju no apēstās pārtikas.

Kādā pētījumā, kurā piedalījās 210 dalībnieki, tika noskaidrots, ka, lietojot baktēriju Lactobacillus gasseri, 12 nedēļu ilgā laika posmā un, atjaunojot labo un ne tik labo baktēriju līdzsvaru organismā, tika samazināts ķermeņa masas indekss, svars, vidukļa un gurnu apkārtmērs, kā arī mazināta iekšējo orgānu aptaukošanās2. Kādā citā pētījumā tika atklāts, ka labo baktēriju lietošana var novērst iespēju aptaukoties, lietojot augstas kalorijas diētu. 4 nedēļu ilgā pētījumā, kurā dalībniekiem tika noteikta 1000 kaloriju bagātāka dienas ēdienkarte kā ierasts, daļai dalībnieku tika pielietots papildus probiotiku kurss. Tie dalībnieki, kuri uzņēma probiotikas, pētījuma gaitā uzkrāja mazāk tauku, kā arī viņiem nemainījās insulīna jūtība un vielmaiņas procesi, salīdzinājumā ar tiem dalībniekiem, kuri probiotikas papildus neuzņēma3.

Papildus kalorijas uzņemt es netaisos, taču mani uzrunāja fakts, ka ar probiotiku klātbūtni ir iespējams palīdzēt organismam, pārstrādāt saņemto pārtiku efektīvāk un ātrāk. Turklāt, pēc ne tik sen piedzīvotajiem svētkiem divu nedēļu garumā un esošās mājsēdes ritma, mans organisms šādu atbalstu ir pelnījis! Caurskatīju internetaptieku piedāvājumu un izvēlējos baktērijām visbagātāko produktu - Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® probiotikas LYLBIOTIC.

Foto: Publicitātes foto

Uzskaitīšu savus piecus iemeslus, kādēļ aptieku klāstā noticēju tieši LYLBIOTIC baktēriju kompleksam:

Reti kad ir zināms, kuras no baktērijām organismam trūkst, tādēļ jācenšas uzņemt tādi produkti, kuros būtu maksimāli liels un daudzveidīgs labo baktēriju skaits. Organisms paņems sev nepieciešamās un liekās izvadīs. LYLBIOTIC ir vienīgais produkts tirgū ar tik augstu baktēriju skaitu - vienā kapsulā ir 28 miljardi un 9 dažādu sugu baktērijas.

Viss, ko mēs apēdam vai izdzeram, nekavējoties nonāk saskarē ar kuņģa sulu, kur diemžēl liela daļa no vērtīgajām vielām, kuras mēs vēlamies uzņemt, aiziet bojā. LYLBIOTIC kapsulai ir patentēts DRcaps™ apvalka, kas pagarina baktēriju dzīvotspēju un aizsargā no kuņģa skābes. Kapsulā esošās baktērijas aktivizējas tikai pēc nokļūšanas zarnās.

Ļoti svarīgi, lai izvēlētā produkta sastāvā būtu iekļautas arī prebiotikas. LYLBIOTIC gadījumā prebiotika ir inulīns. Prebiotikas ir barības vielas, kas pabaro sākotnēji baktērijas un dod tām spēku iedzīvoties cilvēka mikroflorā.

Ikdienas dzīvē pierādīta patiesība - ja uztura bagātinātājs jāuzņem vairākas reizes dienā, ir ļoti liela iespējamība, ka kurss netiks izpildīts pilnībā. Vismaz es noteikti nevarētu sevi disciplinēt un sešas reizes dienā atcerēties iedzert konkrēto devu. Tieši tādēļ LYLBIOTIC ir mans ideāls, jo dienas deva ir tikai 1 kapsula. Sev ērtā laikā un vietā ar vienas kapsulas palīdzību var tikt uzņemts organismam nepieciešamais.

Un visbeidzot - jo ērtāk probiotikas būs lietot un uzglabāt, jo lielāka varbūtība, ka tas patiešām tiks izdarīts. LYLBIOTIC ir radīts tā, lai nebūtu jāuzglabā ledusskapī un to ir ne tikai ērti, bet droši turēt uz nakts skapīša, vannas istabā vai kosmētikas maciņā.

Kāda no jums varbūt iebildīs, ka baktērijas iespējams uzņemt arī ar pārtikas produktiem - kefīru, biezpienu, specializētajiem jogurtiem, kāpostiem un tamlīdzīgi. Nestrīdos! Tā tiešām ir. Taču piekrīti, ka pēc šādas metodes būtu jāuzņem diezgan prāvs pārtikas daudzums. Tāpēc es noticu farmācijas nozares šodienai un izvēlos parūpēties par savu organismu un veselību ar vienas LYLBIOTIC kapsulas palīdzību dienā.

Foto: Publicitātes foto

Savu ceļu pie veselīga dzīvesveida esmu uzsākusi un noteikti to turpināšu, rodot līdzsvaru starp vispārzināmiem veselīga uztura pamatprincipiem, mērenām fiziskajām aktivitātēm un noteikti izmantojot jaunākos un jau pārbaudītos atklājumus par uztura bagātinātājiem!

Janvārī LYLBIOTIC probiotiku kompleksu iespējams iegādāties ar atlaidi līdz -20% aptiekās visā Latvijā, kā arī tiešsaistes aptiekās!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Auld lang syne: success predictors, change processes, and self-reported outcomes of New Year's resolvers and nonresolvers, J.Clin.Psychol. 2002 Apr;58(4):397-405

[2] Effect of Lactobacillus gasseri SBT2055 in fermented milk on abdominal adiposity in adults in a randomised controlled trial, J Nutr. 2013 Nov 14;110(9):1696-703.

[3] Probiotic supplementation attenuates increases in body mass and fat mass during high-fat diet in healthy young adults, Obesity (Silver Spring)2015 Dec;23(12):2364-70.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu uzturu.