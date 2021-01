Mērķis nav sapotēt visus: Lielo slimnīcu asociācija vakcinēšanu pret Covid-19 vērtē kā raitu

“Mūsu kā Latvijas vadošajām slimnīcām, kurās ir koncentrēti apjomīgi pacientu ārstniecības intelektuālie un arī materiālie resursi, ir ļoti augsta atbildība kopējās veselības sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai. Šobrīd tikai plaša darbinieku vakcinācija var dot mums lielāku pārliecību, ka arī turpmāk spēsim nodrošināt priekšnosacījumus drošai darba organizēšanai un, protams, arī pacientu drošībai,” stāsta Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: „Vakcinēšanās ieguvumi plašākai sabiedrībai ir neapstrīdami! Mūsu slimnīcas ārsti, māsas, sanitāri un arī atbalsta personāls kopš pandēmijas sākuma redz patieso ainu un vīrusa postošo ietekmi uz to cilvēku veselību, kas ārstējas mūsu slimnīcas stacionāros. Personāla vakcinācija ir vienīgais iedarbīgais risinājums un arī pirmais solis, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus vajadzīgajā apjomā! Pārliecinošs vairākums no vakcinētajiem ir ārsti, bet arī pārējie darbinieki arvien aktīvāk jautā un lemj par labu vakcinācijai. Turpināsim vakcinēt slimnīcas darbiniekus ar mērķi preventīvi pasargāt viņus no saslimšanas un iespējami ātrākā laikā mazināt pārslodzi un izdegšanas riskus. Esam plānojuši kāpināt vakcinācijas jaudu – līdztekus slimnīcas darbiniekiem jau šajās brīvdienās uzņemoties vakcinēt arī ģimenes ārstus.”

Vakcinācija universitātes slimnīcu darbiniekiem, tāpat kā jebkuram Latvijas iedzīvotājam, ir brīvprātīga, norāda asociācija. Slimnīcās darbinieku skaits, kas izteica vēlmi vakcinēties, sākotnēji bija mazāks nekā šobrīd vakcīnas saņēmušo skaits. Tas skaidrojams ar to, ka priekšroka vakcinēties bija tiem mediķiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī ar informētības un izpratnes palielināšanos.

“Mēs redzam, ka ārsti, māsas un citi speciālisti, tāpat kā jebkurš cilvēks, vēlas skaidri saprast un apzināties visus riskus, kas ir saistīti ar viņu veselību. Tā ir ļoti atbildīga un profesionāla nostāja, tāpēc mēs turpināsim skaidrojošo darbu, lai sasniegtu vismaz 70%. Vienlaikus skaidri redzējām tendenci - pirmajās dienās vakcinētie ir motivējuši arī pārējos apzināties, ka vakcīnas loma ir izšķiroša, lai pasargātu mūsu katra veselību. Visi darbinieki pēc vakcinācijas jūtas labi, kas arī iedrošina tos kolēģus, kuri šobrīd ir nogaidošā pozīcijā,” notikumu gaitu raksturo Valts Ābols.