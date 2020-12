Vai jaunāko Covid-19 upuri Latvijā - 27 gadus veco divu bērnu māmiņu - varēja glābt?

Slimnīcā lēma ārstēšanai izmantot zāles "Remdesivir", kas Latvijā Covid-19 ārstēšanā tiek izmantotas kopš novembra, bet, tā kā zāles Liepājas slimnīcā uz vietas nebija, to piegāde un saņemšana prasīja zināmu laiku.

Medikamentu jaunā sieviete saņēma, uz mirkli viņas veselības stāvoklis pat uzlabojies, taču vēlāk strauji palicis sliktāk, un pirmdien viņa nomira.

"Nav normāli, ka mirst cilvēks 27 gados. Tas ir ļoti bēdīgi, bet, kā mēs zinām, Covid-19 īsti nešķiro pēc vecuma," LTV stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs Edvīns Strikts. "Teiksim, izdzīvojuši tādi pacienti, kuriem likās, ka īsti variantu nav."

Medikaments "Remdesivir" patiesi glabājas tikai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, jo to daudzums ir ierobežots, un tie ir dārgi. Viens flakons maksā 345 eiro, visa terapija - ap 2 000 eiro.

Pašlaik valstī noteiktā kārtība paredz, ka ārstiem reģionos jāpieprasa šie medikamenti, taču gala lēmumu pieņem ārstu konsīlijs Rīgā. Tad slimnīcai zālēm jābrauc pakaļ. Šajā gadījumā tika iesaistīti sievietes tuvinieki Rīgā.

"Pacienta piederīgie tika uzrunāti ne tāpēc, ka mēs negribējam paši braukt pakaļ," skaidro Strikts. "Ja lemj, ka medikamentu vajadzētu lietot, to jālieto pēc iespējas ātrāk. Tas ceļš sanāca uz pusi ātrāk, nekā tad, ja mēs tam brauktu pakaļ."

Šīs zāles lieto tikai tiem Covid-19 pacientiem, kuru slimības gaita ir vidēji smaga, bet par kuriem ir aizdomas, ka stāvoklis varētu pasliktināties.

Šoreiz slimība progresējusi ļoti ātri un, pat ja zāles tiktu piegādātas uzreiz, tās, visticamāk, vairs nespētu palīdzēt.

"Ja pacientam ir jau galēji smaga slimības norise, tad "Remdesivir" lietošana vairs nebūtu attaisnojama, jo gaidāmais rezultāts nebūtu tas, ko mēs gribētu no šī medikamenta," skaidro infektoloģe Monta Madelāne.

"Remdesivir" aptur koronavīrusa vairošanos, kas izraisa gan Covid-19 slimību, gan citus procesus ķermenī, kurus konkrētais medikaments ietekmēt vairs nevar. Tāpēc, jo ātrāk sāk terapiju, jo labākas prognozes. Parasti lēmumu par ārstēšanu pieņemot īsā laikā un, konsultējoties pa telefonu.

Zāles nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir aknu un nieru bojājumi vai ļoti smags stāvoklis.

Liepājā šis medikaments līdz šim izmantots piecas reizes. Iepriekšējās četras reizes tas palīdzējis, un šie Covid-19 pacienti izrakstīti no slimnīcas. Taču medikamenti nav lēti un arī neder pilnīgi visiem pacientiem, tāpēc par to, kam šīs zāles jālieto, izlemj ārstu konsīlijs. Kopumā Latvijā līdz šim "Remdesivir" terapija pielietota 357 cilvēkiem, no kuriem lielākā daļa ārstēta Rīgā.