Latvijā joprojām novērojama augsta saslimstība ar Covid-19

SPKC skaidro, ka testēšana notika mērķtiecīgāk, proti, testus veica cilvēkiem ar saslimšanas simptomiem.

Iepriekšējā nedēļā pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri inficējušies no mājiniekiem jeb tuvos kontaktos ar ģimenes locekļiem. Augsta saslimstība saistīta arī ar ārstniecības iestādēm un sociālas aprūpes centriem.

SPKC dati liecina, ka samazinās arī to cilvēku skaits, kuri var noteikt, kur inficējušies. Ja pirms nedēļas inficēšanās avots bija nosakāms 62,4% gadījumu, tad aizvadītajā nedēļā – tikai 37,8% gadījumu varēja izsekot, kur notikusi inficēšanās.

Stacionēto pacientu skaits, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, pieaudzis par 6,4% un bija vidēji 114 pacienti dienā. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) 28. decembra dati, stacionāros šobrīd ārstējas kopumā 1048 pacienti, no kuriem ar vidēju slimības gaitu – 987 pacienti, savukārt ar smagu slimības gaitu – 61 pacients. No visiem stacionētajiem cilvēkiem 862 ir vecumā virs 50 gadiem. Desmit stacionēto pacientu ir vecumā līdz 19 gadiem, savukārt 176 pacienti ir vecumā no 20-49 gadiem.

SPKC atgādina, ka vēl līdz 3. janvārim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19, ja cilvēkam ir saslimšanas pazīmes, piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c. Šajā laikā Covid-19 analīzes var nodot arī bez ārsta nosūtījuma.