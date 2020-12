Latvijā Ziemassvētku priekšvakarā sasniegts jauns Covid-19 gadījumu rekords; septiņi cilvēki miruši

Trešdien miruši septiņi cilvēki: viens vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi vecumā no 75 līdz 80 gadiem, trīs divi vecumā no 80 līdz 90 gadiem).

Kopā valstī veikti 11 597 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 11%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 34 754 cilvēki. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 24, 2020

Pagājušajā diennaktī slimnīcās nogādāti 122 cilvēki, tostarp viens pārvests, vēstī Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Kopā slimnīcās ārstējas 898 pacienti: 847 ar vidēji smagu slimības gaitu, 51 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 159 pacienti, tostarp viens pārvests. Kopā stacionārus pametuši 2960 pacienti.

SPKC, apzinoties, ka svētku laikā cilvēki varētu apsvērt pārkāpt noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, aicina pārdomāt savus plānus.

Rūpīgi izvērtē riskus un svētkus svini tā, lai pasargātu sevi, ģimeni un draugus no inficēšanās riska!



❗️Citus var inficēt 2 dienas pirms pašam parādās simptomi. Gadās, ka simptomu nav, pašsajūta laba, taču pēc tikšanās saslimst kāds gados vecāks radinieks.



🔎Izpēti šo piemēru! pic.twitter.com/znn3ljK8Qg — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 24, 2020