NMPD ar Covid-19 slimo vismaz 50 darbinieki, aptuveni tikpat noteikti kā kontaktpersonas

Viņa piebilda, ka šis skaits konstanti mainās, bet visaugstākajā punktā kopumā 74 darbiniekiem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Tomēr pēc Cipules sacītā, citos gados tieši rudens periodā ir bijuši līdzīgs saslimušo skaits, bet tad tas ir bijis citu vīrusu dēļ. "Mēs neizjūtam slodzi attiecībā pret pagājušo rudeni," piebilda NMPD direktore.

Tāpat Cipule atklāja, ka dienā no vidēji 700 līdz 900 izsaukumiem apmēram 10% ir pie Covid-19 pacientiem vai pacientiem ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19. NMPD ir izveidoti speciāli algoritmi Covid-19 pacientu transportēšanai, jo patlaban pacienti tiek arī pārvesti no zemāka līmeņa slimnīcas uz augstāku, vai arī atsevišķos gadījumos - no augstāka uz zemāku.

Kā vēstīts, svētdien Latvijā atklāti 207 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt desmit sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 3296 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 6,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 21 520 cilvēki, bet kā izveseļojušies oficiāli reģistrēti 1866 cilvēki. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 272 ar Covid-19 inficētas personas.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās ar Covid-19 Latvijā saslimuši 8284 cilvēki.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī ir stacionēti 75 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstītas vien 15 personas.