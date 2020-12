Uz tualeti normāli aiziet nevar, citi velk pamperus - Stradiņa slimnīcas ārsts par mediķu darbu karantīnas nodaļā

"Mūsu slimnīcā nokļūst tie pacienti, kuriem ir nepieciešama unikāla palīdzība, ko sniedz tikai Stradiņa slimnīca vai arī tie, kuri ir salīdzinoši smagā stāvoklī. Praktiski visi mums ir tādi, kuriem ir nepieciešams skābeklis, visi ir tādi, kuriem ir citas patoloģijas - nieru mazspējas, smagi elektrolītu disbalansi, izmainīti glikozes rādītāji, insulta, infarkta pacienti, jebkurā gadījumā smagi slimi pacienti, bet viņiem visiem ir Covid-19 infekcija," pastāstīja Rācenis.

Rācenis norādīja, ka darbu nodaļā šobrīd veic ārsti-rezidenti: "Praktiski šī nodaļa tiek nostrādināta ar rezidentiem. Tāpat ir arī ar medmāsām - medmāsas tiek aicinātas strādāt vairākas stundas, mēģinām iesaistīt arī medicīnas studentus un praktiski visus, kuri vēlas strādāt. Ja mēs iegūstam rādītāju, ka gandrīz 1000 cilvēku ir saslimuši, tad pēc dažām dienām, nedēļas, apmēram 10 līdz 20 procenti no tiem būs jāstacionē. Tas ir apmēram 100 pacienti. Ja kaut vai 10 nonāk Stradiņa slimnīcā, un mēs esam plānojuši, ka mums maksimāli ir 120 vietas, tad mēs varam izturēt 12 dienas, bet mēs šos pacientus nevaram tik ātri izrakstīt."

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsts Kārlis Rācenis (Foto: LETA)

Tos, kuri netic vīrusam un uzskata, ka tas ir tikai joks, Rācenis aicina atnākt uz nodaļu pastrādāt par sanitāriem.

"Viņi var nākt arī bez ekipējuma, ja viņi uzskata, ka šis vīruss neeksistē, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad viņi ieraudzīs pirmos pacientus, šī bažas pazudīs," saka Rācenis.

"Jo ilgāk mēs neievērosim noteikumus, jo dziļākā bedrē būsim un ilgstošāk krīze saglabāsies."

44 Foto Dzīve un nāve Covid-19 pacientu nodaļās visā pasaulē [Brīdinām, nepatīkami skati!] +40 Skatīties vairāk

Ārsts pastāstīja par skarbajiem apstākļiem, kādos mediķiem nodaļā ir jāstrādā. "Viņi ieiet iekšā, viņiem virsū ir respirators, stingri pieguļošas brilles, pēc tam kombinezons, speciālas bahilas. Praktiski viņi ir nosegti pilnā ekipējumā, viņi strādā, kostīmos svīst. Maskas, kas man ir uz sejas, ir sīkums. Tas absolūti netraucē dzīvē, salīdzinot ar to, kādi iespiedumi pēc tam ir no respiratoriem."

Kā atklāj Rācenis, šajos tērpos pat nav iespējams normāli apmeklēt tualeti. "Čurāt viņi nevar. Ja viņi grib iet uz tualeti, viņiem ir jāiet ārā, bet pirms tam ir jāizdara darbs, un līdz ar to viņi ciešas. Citi velk pamperus."

Pirms došanās uz labiedrīcībām ārstiem vēl ir jānomazgājas, lai būtu pilnībā tīri un izsargātos no riska izplatīt vīrusu. "Līdz ar to tās neērtības, ko mums sagādā maska, ir nesalīdzināmas ar to, ko katru dienu mēs redzam medicīnā, saskaroties ar Covid-19 pacientiem," sacīja Rācenis.

79 Foto Pie Ministru kabineta atkal protestē pret Covid-19 ierobežojumiem +75 Skatīties vairāk

Visvairāk Rācenim ir bail par to, kas notiks, ja šis personāls izdegs. "Mēnesi mēs varam tā turēt, kas būs pēc mēneša - es nezinu," viņš saka.

Rācenis aicināja visus ievērot distanci, vēdināt telpas un obligāti nēsāt maskas. Ārsts aicina lieki apkārt nestaigāt un mēģināt izmantot attālinātus pakalpojumus. "Ja tas neskars jūs pašus, tas var skart jūsu tuviniekus un pēc tam tas būs briesmīgi."

"Mēs nevaram cerēt, ka mediķi būs tie kareivji, kuri varēs "nonstopā" strādāt. Ja sabiedrība nespēs ievērot šos ierobežojumus, diemžēl mēs nokļūsim pilnīgā kara laika medicīnā ar izdzīvošanu un miršanu. Varbūt mums būs, kur praktiski ielikt pacientus, kāda vieta, gulta, kur mēs viņus varētu nolikt, bet nebūs, kas pie viņiem pieiet un ārstē," norāda ārsts.