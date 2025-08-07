Trešdien, 6, augustā militārajā bāzē “Lielvārde” tika sagaidīti karavīri, kas atgriezušies no NATO vadītās miera uzturēšanas operācijas Kosovā.

Kosovā dienējušo Latvijas karavīru sagaidīšana un apbalvošana

FOTO: ar prieku un asarām mājās sagaidīti Latvijas karavīri, kas atgriezušies no Kosovas

Trešdien, 6. augustā, Lielvārdes militārajā bāzē ar sajūsmu un emocijām tika sagaidīti karavīri, kuri atgriezušies no NATO vadītās miera uzturēšanas operācijas Kosovā.

Sagaidīšanas pasākumā karavīri saņēma apbalvojumus par izcilu dienesta uzdevumu izpildi starptautiskajā operācijā Kosovā, ieguldot savu darbu kolektīvās aizsardzības stiprināšanā.

 

