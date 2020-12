"Mēs esam pārslogoti"- Stradiņa slimnīcas ārsts atzīst, ka situācija iestādē ir saspringta

Viņš atklāja, ka patlaban slimnīcā ir atvērta trešā Covid-19 pacientu nodaļa, kuru Rācenis arī vada. Nodaļas darbības nodrošināšanai esot vajadzīgi kopumā 18 ārsti, bet pašreizējos apstākļos tieši cilvēkresursu pieejamība esot lielākais izaicinājums.

"Mēs esam pārslogoti, skrienam. Patiesībā viss šis darbs turas uz medicīnas darbinieku entuziasma," izteicās Rācenis. Pēc viņa paustā, smagāko nastu stacionēto Covid-19 pacientu aprūpē nes tieši anesteziologi, reimatologi un internisti.

Mediķa ieskatā būtu arī tālāk jāvērtē piemaksu apjoms, jo "darbinieki praktiski strādā 64 virsstundas, ja ne pat vairāk". Arī darba režīms ir grūts, jo jāstrādā speciālos kostīmos, turklāt darbs norit epidemioloģiski riskantos apstākļos, uzsvēra Rācenis.

"Ja tas turpināsies vienu, divas vai trīs nedēļas, tā ir viena lieta, bet, ja tas turpināsies vairākus mēnešus, tās būs šausmas tieši darbiniekiem," izteicās mediķis.

Viņš tostarp atklāja, ka slimnīcā ir daudz unikālo pakalpojumu, līdz ar to tiek domāts par pacientu plūsmu ierobežošanu, lai tos saglabātu.

Kā ziņots, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 51 pacients, tostarp arī trīs pārvestie. Kopumā līdz šim stacionārus pametuši 1485 Covid-19 pacienti.

Trešdien Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs skaidroja, ka vairākās Eiropas valstīs tiek novērots saslimstības ar Covid-19 kritums, kamēr Latvijā un vēl četrās valstīs tā turpina pieaugt.

"Ja pirms četrām nedēļām dienā bija vidēji 36 hospitalizētie, tad aizvadītajā nedēļā šis rādītājs ir pieaudzis līdz 65 hospitalizētajiem," par Covid-19 pacientu stacionēšanas tendencēm informēja epidemiologs. Vienlaikus stacionēto Covid-19 pacientu skaita pieaugums pēdējo septiņu dienu laikā ir 26%.

Pieaudzis arī aizņemto gultasvietu skaits - ja 1.novembrī aizņemtas bija 233 Covid-19 pacientu gultasvietas, tad tagad aizņemtas ir jau vairāk nekā 500 gultas.