Ķīna arvien sparīgāk cenšas izmainīt Covid-19 izcelsmes stāstu

Ķīnas valsts mediji arvien intensīvāk ziņo par koronavīrusu, kas atrasts uz importētiem saldētas pārtikas produktiem, kas citās valstīs netiek uzskatīti par nozīmīgiem infekcijas ierosinātājiem, kā arī par iespējamiem slimības gadījumiem, kas novēroti ārpus Ķīnas robežām pirms 2019. gada decembra.

Ķīnas Komunistiskās partijas oficiālais laikraksts "Žeņmiņ Žibao" pagājušajā nedēļā "Facebook" ierakstā apgalvoja, ka "visi pieejamie pierādījumi liecina, ka koronavīruss nesākās Ķīnas centrā esošajā pilsētā Uhaņā".

"Uhaņa bija vieta, kur koronavīruss pirmo reizi tika atklāts, bet tā nebija vieta, kur tas radās," apgalvo bijušais Ķīnas Slimību kontroles un profilakses centra galvenais epidemiologs Zengs Guangs. Ārlietu ministrijas pārstāvis, taujāts par valsts plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, ka vīruss izcēlies ārpus Ķīnas, sacīja tikai to, ka ir svarīgi nošķirt, kur Covid-19 pirmo reizi tika atklāts, un kur tas šķērsojis sugu barjeru, inficējot cilvēkus.

"Lai gan Ķīna bija pirmā, kas ziņoja par gadījumiem, tas nebūt nenozīmē, ka vīruss izcēlies Ķīnā," preses brīfingā teica Žao Lijans. "Izcelsmes izsekošana ir nepārtraukts process, kurā var iesaistīties vairākas valstis un reģioni."

Ķīnas zinātnieki pat iesnieguši rakstu publicēšanai akadēmiskajā žurnālā "Lancet", kurā teikts, ka "Uhaņa nav vieta, kur notikusi pirmreizēja SARS-CoV-2 transmisija no cilvēka uz cilvēku”, tā vietā liekot domāt, ka pirmais gadījums varētu būt bijis "Indijas subkontinentā".

Rietumu zinātnieki gan teic, ka apgalvojumiem, ka vīruss cēlies ārpus Ķīnas, ir maza ticamība. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperts Maikls Raiens norāda, ka būtu "ļoti spekulatīvi" apgalvot, ka šī slimība nav cēlusies Ķīnā. "No sabiedrības veselības viedokļa ir skaidrs, ka izmeklēšana ir jāsāk vietā, kur tika fiksēti pirmie cilvēku saslimšanas gadījumi," viņš teica preses brīfingā Ženēvā.

Lai gan saldētas pārtikas iepakojumos tiešām ir atrastas koronavīrusa pēdas, zinātnieki uzskata, ka tam ir ļoti zems infekcijas risks, jo slimība pārsvarā tiek pārnesta pilienveidā.

Kā spriež "The Guardian", pieaugot pandēmijas nestajam postam, Pekina vēlas aizsargāt savu reputāciju. Ar Covid-19 inficējušies jau vairāk nekā 60 miljoni pasaules iedzīvotāju, un infekcija nogalinājusi gandrīz 1,5 miljonus. Pēc ekspertu domām, Ķīnas augstākajām amatpersonām nav šaubu par to, ka Covid-19 izcelsme meklējama tieši Ķīnā, un pēdējā laika ziņošana par iespējamo alternatīvo izcelsmi uzskatāma par propagandas kampaņu.

Vīrusa izcelsmes apšaubīšana varētu būt ticamāka tad, ja Ķīna atbalstītu neatkarīgas izmeklēšanas veikšanu, bet varasiestādes jau vairākkārt likušas šķēršļus šādas izmeklēšanas realizēšanai, piemēram, PVO izmeklētāji, kuri šā gada sākumā apmeklēja Uhaņu, nevarēja apmeklēt pārtikas tirgu, kas saistīts ar Covid-19 uzliesmojumu.

Covid-19 izcelsmes izpratne ir vitāli nepieciešama, lai novērstu turmpākas pandēmijas. Diemžēl šobrīd Pekina, šķiet, vairāk koncentrējas uz jautājumu par to, kam jāuzņemas vaina, nekā uz izpratni, no kurienes tā nākusi, norāda "The Guardian".

