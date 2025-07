"Coldplay" koncertā pieķerto mīlnieku skandāls nerimst: zināms, kas ir krāpējas vīrs

Pēc "New York Post" datiem, Endrjū pārstāv vienu no elitārākajām un bagātākajām dinastijām amerikāņu vēsturē un viņam pieder kompānija "Privateer Rum;, kas ražo rumu. Tāpat jau gadiem ilgi Kaboti pelna no izejvielām auto riepu ražošanai. Jau 1972. gadā "The New York Times" novērtēja ģimenes bagātību 200 miljonu dolāru apmērā (ņemot vērā inflāciju ap 15,4 miljardiem dolāru šodien). Viņu impērija ietver arī dažādu ķimikāliju ražošanu, kā arī nodarbojas ar tādu prestižu mācību iestāžu kā Hārvarda un Masačūsetsas tehnoloģiskā institūta aizgādnību. Kabotu ģimene ir starp pirmajiem "Bostonas braminiem", kas gadsimtiem ilgi kontrolējuši jauno Angliju.