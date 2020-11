Eiropā no Covid-19 mirušo skaits pārsniedzis 400 000

Eiropā ar jauno koronavīrusu inficējušies 17 606 370 cilvēki, no kuriem 400 649 miruši no Covid-19. Pēdējā nedēļā vien miruši 36 147 cilvēki, kas ir lielākais no Covid-19 mirušo skaits Eiropā vienā nedēļā kopš pandēmijas sākuma.

Eiropā nāves gadījumu skaita ziņā pirmajā vietā atrodas Lielbritānija ar 57 551 mirušajiem, inficēto skaitam sasniedzot gandrīz 1,6 miljonus, tai seko Itālija ar 53 677 nāves un 1,5 miljoniem inficēšanās gadījumu, Francija ar 51 914 nāves un 2,2 miljoniem inficēšanās gadījumu un Spānija ar 44 668 nāves un 1,6 miljoniem inficēšanās gadījumu.

