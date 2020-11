Latvijā konstatēts rekordliels jauno Covid-19 gadījumu skaits

Pēc portāla Jauns.lv aprēķiniem, līdzšinējais lielākais vienā diennaktī konstatēto Covid-19 gadījumu skaits tika fiksēts 12. novembrī, kad tika fiksēti 533 jauni gadījumi.

Tāpat pagājušajā diennaktī septiņi cilvēki miruši. SPKC ziņo, ka seši mirušie ir vecuma grupā no 75 līdz 85 gadiem, bet viens - 90 līdz 95 gadus vecs. Līdz ar to kopējais mirušo skaits sasniedzis jau 163 cilvēkus.

Kopā ceturtdien Latvijā veikti 7204 izmeklējumi, līdz ar ko pozitīvo testu īpatsvars bijis 8,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopā saslimušas 12744 personas, bet 1557 oficiāli izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 8.9%.

Nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, no kurām izrakstīts vairāk Covid-19 pacientu, nekā tajās nācies nogādāt. Piektdien slimnīcās ievietoti 43 Covid-19 pacienti, bet 52 izrakstīti no tām, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Kopumā Latvijas slimnīcās patlaban ārstējas 399 Covid-19 pacienti, no kuriem 375 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 24 ir ar smagu slimības gaitu. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir atzīmējusi, ka Latvijas slimnīcu sistēmai būtu kritiski, ja Covid-19 pacientu skaits slimnīcās sāks sniegties virs 500.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 977 Covid-19 pacienti.