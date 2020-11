"Nekad nedomāju, ka pienāks šāds brīdis, kad būs jānostājas otrā pusē" - krūts vēža paciente lūdz sabiedrības atbalstu

Lai palīdzētu Elēnai Ritumai, ir atvērts ziedojumu konts portālā Ziedot.lv.

Elēna pasmaida savu kluso, mierīgo smaidu un saka: „Politiķi, lai izskatītos labāk, paņem sev līdzās ģimeni, bērnus vai kādu mājdzīvnieku, bet ko lai paņemu es? Vienmēr esmu palīdzējusi citiem un nekad nedomāju, ka pienāks šāds brīdis, kad būs jānostājas otrā pusē – palīdzību vajadzēs man pašai. Lūgt nav viegli.”

Bet nu tas vienkārši ir noticis. Izveidojusies situācija viņas dzīvi ir noārdījusi līdz pamatiem. Taču – ne salauzusi.

Elēna atceras, ka jau kopš bērnības gribējusi kļūt par ķirurģi. „Man ģimenē apkārt ir daudz mediķu, un no pieaugušo sarunām saklausījos, ka ķirurgiem lieti noder kāda mūzikas instrumenta spēlēšana, lai trenētu pirkstu veiklību. Tāpēc skolas laikā sāku mācīties arī mūziku. Ja citi bērni no mūzikas skolas stundām bēga, es ne, jo man bija mērķis – lielā medicīna... Tomēr liktenis lēma citādi, savas sliktās redzes dēļ man nācās atteikties no lielā sapņa, un es pabeidzu Mūzikas akadēmiju. Spēlēju alta vijoli. Daudz esmu uzstājusies kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti un jaunajiem talantīgajiem pianistiem Elīnu Gaili un Daumantu Liepiņu. Alts ir vijoļu grupas instruments, nedaudz lielāks par vijoli, un lai no tā izvilinātu samtaino skaņu, rokai ir vajadzīgs arī ļoti liels spēks. Taču tieši tajā vietā, kur pret krūtīm atspiežas mūzikas instruments, man sākās problēmas. Krūts vēzis. Tāpēc tagad spēlēt neuzdrošinos.

Man ir rets, riebīgs audzēja veids, kurš gadās salīdzinoši jaunām dāmām. Ārstēšanās pie Stradiņa slimnīcas onkologiem notiek trešo gadu, un ar manu trīskārši negatīvo un ļoti agresīvi nevaldāmo audzēja paveidu tas patiešām ir ļoti daudz. Jo šis vēža tips aug straujāk, tam ir sliktāka izveseļošanās prognoze un augstāks recidīva risks. Tā kā trīskārši negatīvs krūts vēža šūnas nesatur nedz hormonreceptorus (estrogēna un progesterona receptorus), nedz cilvēka epidermālā augšanas faktora 2 receptorus (HER2), uz to nav iespējams iedarboties ne ar hormonterapiju, ne ar mērķterapiju. Ja trīskārši negatīvs krūts vēzis tiek atklāts pirmajā stadijā, dažkārt pietiek tikai ar operāciju. Pārējos gadījumos operācijai seko ķīmijterapija. Bieži ārstēšana tiek uzsākta ar pirmsoperācijas ķīmijterapiju, tad seko operācija un, iespējams, staru terapija, atkal ķīmija.

Bet, ja trīskārši negatīvs audzējs ir progresējis jeb metastazējis, kā tas noticis man, jauna ārstēšanas iespēja ir imūnterapija kombinācijā ar ķīmijterapiju. Imūnterapijas preparāti iedarbina paša cilvēka imūnsistēmu cīņai ar audzēja šūnām un, šādi ārstējoties, kā liecina pētījumi, dzīvildzes radītāji krietni uzlabojas. Esmu daudz lasījusi, meklējusi iespējas, kā savas slimības gaitu palēnināt... Tā kā praktiski pusgadu esmu bez ķīmijterapijas zālēm, jo tās – principā labi medikamenti – pārtrauca konkrēti pret manu slimību darboties, veicu specifisku vēža gēnu molekulāru testēšanu – uztaisīju vēža gēnu karti, lai ārsti varētu piemeklēt tieši man efektīvāko ārstēšanas metodi. Tests parāda, kuras zāles šinī brīdī man derētu un starp tām ir arī dārgais imūnterapijas medikaments. Jā, ne visām sievietēm, kurām ir trīskārši negatīvs krūts vēzis, imūnterapija strādā, jo audzējs var būt arī jutīgs pret to. Tāpēc, lai to noskaidrotu, ir jāveic īpašas analīzes – PD-L1 tests. Ja audzējā ir vismaz viens procents imūnšūnu, tad šī imūnterapija kopā ar ķīmijterapiju iedarbosies. Manā gadījumā tests parādīja, ka audzējā ir 15 procenti imūnšūnu un tāpēc ārsti uzskata, ka šī terapija ir vajadzīga. Vienīgais apgrūtinājums – Latvijā trīskārši negatīva metastātiska vēža gadījumā valsts šo dārgo imūnterapijas medikamentu nekompensē.

Tas būtu jālieto sešus mēnešus, divi iepakojumi mēnesī, tātad kopā tie būtu 22 458 eiro, kas vajadzīgi, ņemot vērā, ka pusi no izmaksām ir gatavs segt ražotājs.

Kopā ar imūnterapiju ir nepieciešams lietot vēl arī vienu ķīmijterapijas preparātu, kurš Latvijā ir pieejams tikai tad, ja pacients maksā par to pats, un tas sadārdzina terapiju vēl par 1200 eiro mēnesī.’’

Elēna tagad maksimāli cenšas darīt visu, ko vien var, lai ar diētu, dabas līdzekļiem, lūgšanām, iesaistīšanos izdevniecības "Patmoss" darbā un ar savu joprojām pozitīvo skatu uz dzīvi noturētu slimību mazas aktivitātes stadijā un neļautu vēža šūnām palielināt attīstības tempu. Viņa skaita dienas līdz brīdim, kad varētu tikt pie tik ļoti nepieciešamajām zālēm.

Elēnas ārstējošā ārste ķīmijterapeite Sigita Hasnere saka tā: „Ja imūnterapija tiek nozīmēta mērķtiecīgi, tā var ievērojami palielināt dzīvildzi. Šādi mēs varam darīt labāko, lai arī trīskārši negatīvā krūts vēža pacientēm ar metastātisku krūts vēzi tiktu dota iespēja dzīvot.”

Jā, trīskārši negatīvs krūts vēzis, kura ārstēšanai šobrīd vajadzīgās zāles valsts neatmaksā... Tāda ir realitāte. Tai pretī ir Elēna. Kāpēc tieši viņa? Tāpēc, ka ikvienam ir nepieciešama cerība.

Sarunas noslēgumā viņa lūdza uzrakstīt vēl šo: „Vislielākā pateicība visiem, kuri man palīdzēs. Ne formāli, nē. Es tā jūtos – ļoti pateicīga katram no sirds.”

Ziedot Elēnai iespējams šeit.