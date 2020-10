Piešķir 1,1 miljonu eiro medikamenta ar aktīvo vielu remdesivīrs iegādei

Latvijā jau patlaban ierobežotos daudzumos ir pieejams pretvīrusa medikaments ar šo aktīvo vielu.

Līdz ar to laika periodam no 2020.gada oktobra līdz 31.decembrim plānots, ka būs nepieciešams finansējums 1,1 miljona eiro apmērā, no kura 309 120 eiro tiks novirzīti medikamenta "Veclury" 800 devu iegādei oktobrī.

Savukārt novembrī paredzēts izlietot kopumā 396 060 eiro no kopējās summas, lai iegādātos 1025 devas minētā medikamenta. Tikmēr decembrī tiks izmantota atlikusī summa 396 060 eiro apmērā, lai iepirktu 1025 šī medikamenta devu.

Pēc ekspertu aplēsēm tiek prognozēts, ka vidēji turpmākos sešos mēnešos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS) un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) slimnīcā ārstēsies 190 pacienti mēnesī jeb kopumā 1 140 pacienti pusgadā.

Pēc ministrijas prognozēm, sešos mēnešos 341 pacienti jeb 29,90% no 1140 pacientiem varēs lietot minēto medikamentu. Lai nodrošinātu vienam pacientam medikamentozās ārstēšanas procesu ir nepieciešamas 11 šī medikamenta devas. Līdz ar to kopumā sešiem mēnešiem no oktobra līdz 31.martam ir nepieciešama 3751 deva, lai ārstētu 341 pacientu.

Ņemot vērā to, ka saslimšana ar Covid-19 var turpināties arī 2021.gadā, nākamajam gadam Veselības ministrijai būs papildus nepieciešami finanšu līdzekļi indikatīvi 901 medikamenta "Veclury" ar aktīvo vielu remdesivīrs pielietošanā laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Pēc provizoriskām aplēsēm, 2021.gadam minētā medikamenta iegādei būtu nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 348 147 eiro apmērā.

Nacionālais veselības dienests noslēgs līgumu ar medikamentu ražotāju "Gilead" par medikamenta "Veclury" ar aktīvo vielu remdesivīrs iegādi, vienlaicīgi iekļaujot līgumā, ka medikamentus "Veclury" saņems RAKUS un PSKUS, kas nodrošina Covid-19 medikamentozo ārstēšanu.

Nacionālais veselības dienests informē, ka, pamatojoties uz Covid-19 globālu izplatību, Eiropas Komisija uzsāka darbu pie centralizēta iepirkuma par remdisiviru saturoša medikamenta iegādi. Iepirkumam Veselības ministrija kā kontaktpersonas no Latvijas nominēja Zāļu valsts aģentūras un Nacionāla veselības dienesta pārstāvjus.

Iepirkuma rezultātā tika panākta vienošanās ar medikamentu ražotāju "Gilead" par medikamenta "Veclury" piegādi.

Papildus nepieciešamais finansējums, kas tiek izmantots kā indikatīvais aprēķins, ņemot vērā šī brīža prognozi par Covid-19 pacientu skaitu, nozīmē, ka faktiskie izdevumi var atšķirsies, ņemot vērā ārstniecības iestāžu sagatavoto izsekojamo uzskaiti par faktiski pielietoto medikamentu Covid-19 pacientu ārstniecības procesā pārskata periodā.