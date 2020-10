Pieredzes stāsts: mans bērns neēd zivis. Kā uzņemt tik svarīgo omega-3?

Kāpēc mūsu ģimene aizdomājās par bērna uztura daudzveidību un, jo īpaši- par zivju klātbūtni ikdienas ēdienkartē? Tādēļ, ka jaunais mācību gads jau ieskrējies, bet mūsu trešklasniekam vēl arvien ir grūti koncentrēties pildot pat nelielus mājas darbus. Skolā mācību ritms kļuvis citādāks, arī tas prasa vēl lielāku spēju noturēt uzmanību, salīdzinot ar iepriekšējo gadu kārtību. Saprotams, ka pēc garā mājās pavadītā pavasara un saulainās vasaras bērnam atgriezties mācību ritmā nav viegli. No vienas puses, jādod laiks, lai aprastu ar jauno-veco kārtību. No otras– jāmeklē iespējas un risinājumi, kā bērna organismu šajā procesā var atbalstīt. Uzklausot mūsu stāstu, ģimenes ārste uzreiz jautāja par zivju patēriņu un ieteica uzturu papildināt ar omega-3 taukskābēm, kā iedarbīgāko avotu minot krila eļļu.

Kāpēc omega-3?

Omega-3 taukskābes ķermenim nepieciešamas visdažādākajām funkcijām, sākot no muskuļu aktivitātes līdz šūnu augšanai. Turklāt organisms pats šīs taukskābes neveido, tāpēc tās obligāti jāuzņem ar uzturu regulāri, visa mūža garumā. Bērna organismam omega-3 ir ļoti liela nozīme. Omega-3 ir galvenā neironu membrānu sastāvdaļa, un tām ir īpaša nozīme smadzeņu attīstībā un darbībā- veicināt smadzeņu darbību un palīdzēt mācībās. Līdz šim veiktie pētījumi apliecina, ka pietiekama omega-3 uzņemšana, īpaši DHS (ar ko bagāta krila eļļa), spēj uzlabot prāta spējas, ieskaitot mācīšanos, atmiņu un ātrumu, ar kādu bērns tiek galā ar dažādiem prāta uzdevumiem (1). Turklāt omega-3 arī veicina koncentrēšanās spēju. Pārskatot 16 pētījumus, atklājās, ka omega-3 taukskābes uzlaboja atmiņu, uzmanības noturēšanu, mācīšanos, impulsivitāti un hiperaktivitāti (2). Tāpat omega-3 ir svarīgas redzes attīstībā un veselībā. DHS (dokozaheksaēnskābi) un EPS (eikozapentaēnskābe) ir svarīgi normālai redzes attīstībai un darbībai gan bērnībā, gan pieaugušo vecumā. Vislielākā DHS koncentrācija organismā faktiski ir acs tīklenē. Pētījumi ir parādījuši, ka omega-3 taukskābēm ir ļoti liela ietekme redzes attīstībā, kā rezultātā uzlabojas redzes asums (3).



Omega-3 ir svarīgs atbalsts imūnsistēmai. Lai arī labu laiku jau zināms, ka omega-3 piemīt pretiekaisuma īpašības, jaunākie pētījumi liecina, ka omega-3 atbalsta imūnsistēmu vēl plašāk - ietekmējot imūno šūnu, piemēram, balto asins šūnu, kas pazīstamas kā B šūnas, darbību (4).

Bērns neēd zivi - kā rīkoties?

Lai uzņemtu vēlamo omega-3 devu, bērnam nedēļā būtu jāapēd vismaz divas porcijas zivju, no kurām vienai porcijai noteikti jābūt treknajām zivīm, piemēram, lasim, skumbrijai vai siļķei.



2012.gadā SIA "Rimi Latvia" un pētījumu centra SKDS veica iedzīvotāju uztura paradumu pētījumu, kurā piedalījās 6 līdz 14 gadus veci bērni un pusaudži. Lai arī dati nav visjaunākie, tomēr zināmas tendences tie iezīmē – vismazāk bērni un pusaudži uzturā ikdienā lieto riekstus un sēnes (7%), zirņus un pupas (6%), bet pārliecinoši vismazāk – zivis (5%). Līdzīgu ainu atklāja pērn veikts pētījums Amerikā, kurā secināts, ka bērni neēd pietiekami daudz zivju, jo vairāk nekā 90% no dzīvnieku olbaltumvielām, ko bērni uzņem, nāk no citiem avotiem, piemēram, vistas un liellopa gaļas, kuru sastāvā vērtīgā un tik vajadzīgā omega-3 ir ļoti maz (5). Speciālisti gan arī norāda, ka zivīm tomēr ir specifiska garša, kas var ietekmēt zemo zivju patēriņu uzturā, tāpēc bērniem ir jāiemāca to pieņemt un iemīļot vēl “pirms nav par vēlu”. Līdz 5 gadu vecumam bērni jau ir izveidojuši lielāko daļu ēšanas paradumu un iedalījuši ēdienus sev tīkamajos un ne tika garšīgajos, tāpēc pareizais risinājums būtu piedāvāt un ieinteresēt bērnus izmēģināt jūras veltes un zivis jau agrā bērnībā.

Arī bērnudārzniekam

Norvēģijā tika veikts pētījums, kurā piedalījās bērnudārzu audzēkņi. Šajā pētījumā 232 norvēģu bērnudārznieki nejauši tika iedalīti divās grupās. Kontroles grupā bērni 16 nedēļas no vietas, trīs reizes nedēļā uzturā lietoja treknas zivis (siļķes vai skumbrijas). Otra bērnu grupa lietoja gaļu (vistas, jēra un/vai liellopa gaļu). Salīdzinot abas grupas, tika secināts, ka bērni, kuri nejauši izvēlēti lietot zivis, ieguva augstākus rādītājus Wechsler pirmsskolas un mazu bērnu kognitīvās attīstības novērtējuma skalā - 17,5 līdz 23,3, salīdzinot ar bērniem, kuri ēda tikai gaļu, kur šis rādītājs bija 12,4 līdz 18,0 (6).

Visiedarbīgākais omega-3 avots

Labā ziņa ir tā, ka vecāki, kuru bērni neēd zivis, var nesatraukties. Pateicoties vietējam farmācijas zīmolam LYL love your life®, Latvijas bērniem ir pieejama krila eļļa - bērni omega-3 taukskābes var uzņemt tik, cik veselībai un smadzeņu darbībai nepieciešams, turklāt – garšīgā veidā.



Kāpēc krila eļļa? Tāpēc, ka tā ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā, jo augstā koncentrācijā satur ārkārtīgi vērtīgās omega-3 taukskābes – eikozapentaēnskābi (EPS) un dokozaheksaēnskābi (DHS). Vēl vairāk - pētījumi apliecina, ka krila eļļā esošās omega-3 organisms uzreiz atpazīst un ir momentā spējīgs tās izmantot (pretēji zivju eļļai). Īpašā krila eļļas fosfolipīdu forma ļauj omega-3 taukskābēm ātrāk nonākt asinīs un nodrošināt tūlītēju iedarbību. Ķermenis nekavējoties atpazīst fosfolipīdus omega-3 un iekļauj tos šūnās, lai pārnestu audos un orgānos, kuriem tie visvairāk nepieciešami - smadzenēm, sirdij, acīm un aknām. Turklāt, pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% straujāk kā zivju eļļa!



Šis arguments nostrādāja uz mani un vīru! Savukārt, LYL Kril KID želejveida lācēnu garša – uz mūsu trešklasnieku. Katrs augļu garšas lācēns spēj nodrošināt mazos un lielos ķiparus ne vien ar optimālo omega-3 dienas devu, bet arī ar bērnam ikdienā nepieciešamajiem vitamīniem – D3, A, C un E.Tāpēc, ne mirkli nešauboties, es iesaku šo produktu savām draudzenēm un citām bērnudārzieku un pirmsskolas skolnieku māmiņām!

Oktobrī LYL Krill Oil KID iespējams iegādāties ar atlaidi līdz -25% lielākajos aptieku tīklos, internetaptieka.lv un veikalā www.well24.eu ar bezkontakta piegādi visā pasaulē.



1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116096/

2. “Do Omega-3/6 FattyAcidsHave a TherapeuticRoleinChildrenandYoungPeoplewith ADHD?” E. Derbyshire, 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/6285218.

2. “InTime: importanceof omega-3 inchildren’snutrition.” FranciscaEcheverríaGonzález, and Rodrigo ValenzuelaBáez, 2017 Jan-Mar; 35(1): 3–4. Doi: 10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00018

3. https://www.longdom.org/open-access/omega36-fatty-acids-and-learning-in-children-and-young-people-a-review-of-randomised-controlled-trials-published-in-the-last-5-yea-2155-9600-1000670.pdf

4. “Effectsof Omega-3 FattyAcidsonImmuneCells”, SarayGutiérrez, Sara L Svahn, andMaria E Johansson, 2019 Oct 11. doi: 10.3390/ijms20205028.

5. “Fish, Shellfish, andChildren’s Health: An AssessmentofBenefits, Risks, andSustainability”. Aaron S. Bernstein, EmilyOken, SarahdeFerranti, COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH and COMMITTEE ON NUTRITION, June 2019, 143 (6) e20190999; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-0999

6. “Fattyfishintakeandcognitivefunction: FINS-KIDS, a randomizedcontrolledtrialinpreschoolchildren.” Øyen J, Kvestad I, Midtbø LK, etal. BMC Med. 2018;16(1):41pmid:29530020

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®