Jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi reģistrēti četrās Latvijas vietās

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 63 inficētie, Daugavpilī - 21, Olaines novadā - 12, bet Salaspils novadā - deviņi saslimušie.

Divi no inficētajiem ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - no 50 līdz 59 gadiem un viens ir vecāks par 70 gadiem.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī, veicot 2264 Covid-19 testus, Latvijā atklāti četri jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie ir bijuši kontaktpersonas citiem ar Covid-19 inficētajiem, bet par vēl vienu gadījumu tiek precizēti inficēšanās apstākļi un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Latvijā līdz šim kopumā veikti 290 907 Covid-19 izmeklējumi, konstatētas 1498 saslimušas personas, bet no Covid-19 atveseļojušās 1248 personas jeb 83,5% no fiksētajiem inficētajiem.

Kopumā līdz šim Latvijā ir reģistrēti 36 nāves gadījumi personām, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Kopumā miruši 2,4% no pacientiem, kuriem tikusi konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav jaunu stacionētu Covid-19 pacientu. Kopumā stacionāros ārstējas septiņi Covid-19 pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāriem Latvijā izrakstīti 214 pacienti, starp kuriem ir gan veselie, gan mirušie pacienti.