Svētdien Latvijā reģistrēti trīs jauni Covid-19 slimnieki

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie inficējušies ārvalstīs - Austrijā un Krievijā, bet vienai personai infekcijas avots vēl tiek precizēts un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 280 118 Covid-19 izmeklējumi un atklātas 1477 saslimušas personas. No atklātajiem inficētajiem 35 personas (2,37%) mirušas.

No Covid-19 Latvijā atlabuši 1248 inficētie jeb 84,5% no atklātajiem pacientiem.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens jauns pacients ar Covid-19, bet neviens saslimušais no slimnīcām nav izrakstīts. Kopumā stacionāros ārstējas 11 pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāriem izrakstīti 210 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

"Kad ikrīta gaidītākajā īsziņā teikts: "...unikālie pozitīvie 3", bet Eiropā apkārt šāds skaitlis ir retums, tad saku paldies sabiedrībai, ekspertiem un mazliet veiksmei," situāciju komentējusi veselības ministre Ilze Viņķele (AP).