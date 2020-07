Pēdējo 24 stundu laikā veikti 1 473 Covid-19 testi, slimība apstiprinājusies 3 cilvēkiem.

SPKC ziņo, ka Latvijā ar Covid-19 mirusi vēl viena persona. Šis cilvēks bijis vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem un bija kontaktējies ar radinieku, kas atgriezies no ārvalstīm.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens pagājušajā diennaktī konstatētais saslimušais iebraucis no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir virs 25. Vēl viens atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir zem 16, bet trešais saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs zem 16.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19 infekciju. Kopā stacionāros šobrīd ārstējas 4 Covid-19 pacienti, visiem slimības norise raksturota kā vidēji smaga. Kopumā no stacionāriem izrakstīts 191 pacients.

Latvijā kopumā līdz šim veikti 198 508 izmeklējumi, saslimusi 1 231 persona un 1052 izveseļojušās. 32 personas ar slimību mirušas.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 1 saslimušais iebraucis no valsts, kurā saslimstības rādītājs virs 25, 1 atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs zem 16, 1 saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebrauca no valsts, kur saslimstības rādītājs zem 16. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 31, 2020