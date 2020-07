Zināms, kur reģistrēti piektdien konstatētie Covid-19 gadījumi

Divi no inficētajiem ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa vienam ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.

Jaun.lv jau vēstīja, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā veikts 1751 Covid-19 tests un reģistrēti četri jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Šobrīd SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais kontaktējies ar kādu ārzemnieku, viens saslimušais bijis cita inficētā kontaktpersona, bet par diviem jaunajiem saslimšanas gadījumiem informācija vēl tiekot precizēta.

Līdz šim valstī veikti 179 636 Covid-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1189 personām. Atveseļojušies ir 86% jeb 1022 cilvēki no tiem, kuriem tika konstatēts Covid-19.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka aizvadītās diennakts laikā stacionēts viens jauns pacients ar Covid-19, bet izrakstīto nav bijis, līdz ar to patlaban stacionāros ārstējas trīs pacienti, kuriem ir vidēji smaga slimības gaita. Kopā no stacionāriem izrakstīti 187 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.