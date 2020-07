Jautāta par to, vai sociālajos medijos saceltā ažiotāža par to, ka Covid-19 uzliesmojumus izraisot no Krievijas atbraukušie ārzemnieki, ir statistikā pamatota, ministre sacīja, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā reģistrētas 11 ar Covid-19 inficētas personas, kuras bija iebraukušas no Krievijas.

"Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīcībā nav datu par to, vai tie ir mūsu pilsoņi, kuri atbraukuši no Krievijas, kuri bijuši, piemēram, darba darīšanās," teica politiķe, uzsverot, ka nav arī informācijas par to, cik cilvēku no minētās personu grupas ir Krievijas pilsoņi vai personas ar TUA.

Vienlaikus Viņķele akcentēja, ka teju tikpat liels inficēto cilvēku skaits Latvijā bija iebraucis no Zviedrijas. "Redzam samēru, kas ir praktiski identisks," norādīja ministre.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2135 Covid-19 testi un nav reģistrēts neviens jauns saslimšanas gadījums ar šo slimību, liecina SPKC apkopotā informācija.

Pirmdiena ir bijusi trešā diena pēc kārtas, kad Latvijā reģistrēts viens vai neviens saslimšanas ar Covid-19 gadījums. Pagājušās nedēļas sākumā būtiski pieauga jaunu reģistrētu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits. Pirmdien, 6.jūlijā, un otrdien, 7.jūlijā, tika reģistrēts pa septiņiem jauniem gadījumiem, trešdien - 13, ceturtdien - 11, bet piektdien - astoņi. Nedēļas nogalē jauno gadījumu skaits saruka. Sestdien netika reģistrēta neviena jauna saslimšana, bet svētdien - viena.

Līdz šim valstī veikti 172 078 Covid-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1174 personām. Atveseļojušies ir 87% jeb 1022 cilvēki no tiem, kuriem tika konstatēts Covid-19.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,64% no reģistrētajiem inficētajiem.

Pēdējos mēnešos Latvija arvien tika atvieglojusi Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, taču pagājušajā nedēļā slimības uzliesmojumu dēļ valdība pirmo reizi lēma par nelielu ierobežojumu atjaunošanu jeb "skrūvju maigu pievilkšanu".

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību un novērstu arvien jaunus slimības uzliesmojumus, Ministru kabinets ārkārtas sēdē piektdien nolēma saīsināt sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laiku un pieprasīt lielāku distanci starp apmeklētājiem.