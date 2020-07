Dumpis: lielākā iespēja inficēties ar Covid-19 ir vietās, kur cilvēki ilgstoši atrodas tuvu viens otram

„Tas ir psiholoģisks efekts - ieejot veikalā, mums liekas, ka tur viss jau ir inficēts, bet lielāka iespējamība inficēties ir no veikalu apmeklētājiem, taču arī tad ir jābūt tuvam kontaktam,” Uga Dumpja viedokli par COVID–19 izplatību raidījumā papildināja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes profesors Kaspars Tārs.

Dumpis skaidro, ka lielveikali nav tā nopietnākā inficēšanās vieta, jo to darbinieki Latvijā neslimo. Šajās vietās regulāri tiekot veiktas pārbaudes. Lielākais strīds esot par to, kā vīruss izplatās gaisā. Jautājumi esot arī par to, cik būtiska ir virsmu dezinfekcija un kāds ir dezinfektantu sastāvs.

„Sākumā mediji tika piepludināti ar ķīniešu rakstiem un tie tika publicēti lielajos žurnālos, tos rakstus studēja, apstrīdēja. Tagad nāk vācu, Dienvidkorejas un citi raksti... Mēs saprotam, ka dezinficēt virsmas ir svarīgi, sevišķi reanimācijas nodaļās, bet veikalos, ar durvju rokturiem saskaroties, šādā veidā tā inficēšanās nav tik briesmīga,” pārliecināts ir Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.