Dumpis ir pārliecināts, ka, lienot džungļos un tos izzāģējot, paši cilvēki ir vainīgi pie tā, ka saslimst un pārnēsā šos vīrusus, piemēram, Ebolu. Dzīvnieki jau neesot tie, kas lien pie cilvēkiem, bet tieši otrādāk.

„Mēs tagad daudz labāk diagnosticējam dažādus nezināmus vīrusus, agrāk mēs to nespējām. Šie visi notikumi – vīrusi un dažādas saslimšanas pēdējo divu gadu laikā notiek, jo mēs pārņemam dzīvo radību teritorijas”, pārliecināts ir infektologs.

„ Visu laiku notiek šī pāreja no dzīvniekiem, bet tagad tā notiek aktīvāk, jo ir daudz cilvēku un viņi visi ir kopā,” secina Dumpis.

Pēc viņa teiktā šāda veida slimības nāk no turienes, kur ir pārapdzīvotība. Arī Covid – 19 nākot tieši no šādas vietas. Ķīna vīrusu izplatībai esot kā radīta vieta, jo tā ir blīvi apdzīvota, bet Latvijā šāda vīrusu izplatība diez vai varētu notikt, jo esam skaitliski maz, uzskata Dumpis.

„Daļa šo vīrusu nāk tieši no Ķīnas. Pasaulē ir zināmi septiņi koronavīrusi ar ko var inficēties cilvēks, pieci no šiem vīrusiem ir parādījušies šajā gadsimtā un no tiem trīs nāk tieši no Ķīnas. Arī agrāk cilvēki dzīvoja džungļos, bet viņi nebija tik ciešā kontaktā viens ar otru, viņi nelidoja ar lidmašīnu, piemēram, no Malaizijas uz Ameriku. Mūsdienās vīruss ceļo jau ar lidmašīnām,” infektologa Dumpja domu raidījumā papildināja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes profesors Kaspars Tārs.