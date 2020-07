55 dienas pēc diagnozes māmiņa nomira no vēža, lai gan ārsti bija pārliecināti, ka dzimumzīmīte nav ļaundabīga

26 gadus vecā Zoja Panaija no Velsas pilsētas Ņūportas aprīļa sākumā sajuta sāpes zem ribām, kad strādāja par radiologa asistenti Svētās Marijas slimnīcā. Sieviete ar temperatūru devās mājās, bet jau naktī viņu nācās vest uz slimnīcu, jo veselības stāvoklis krasi pasliktinājās. Sasirgušās sievietes priekšnieks veica tomogrāfiju un konstatēja, ka viņai aknās ir audzējs. Limfmezglu biopsijas rezultāti atklāja, ka viss sācies no mazas dzimumzīmītes uz muguras, tās pašas, kuras dēļ viņa jau bija vērsusies pie ārstiem.



20. aprīlī Zojai paziņoja diagnozi – melanoma ceturtajā stadijā. Pēc 55 dienām viņa mira, nespējot uzvarēt cīņu ar slimību.



Kļūst visai biedējoši, kad uzzini, ka Panaija ne reizi vien vērsās pie ārstiem saistībā ar šaubām par dzimumzīmi, kas pastāvīgi mainīja formu un izmēru. Tomēr katru reizi "speciālisti" pārliecināja, ka viņai nav par ko uztraukties. Tagad britu sievietes patēvs Stjuarts Punters izveidojis petīciju, kas uzliktu ārstiem par pienākumu pārbaudīt visas apšaubāmās dzimumzīmes.

Covid-19 karantīnas dēļ aabi dēli pat nepaguva personīgi atvadīties no mātes. (Foto: Facebook)

"Zojai uz muguras bija dzimumzīme, lai gan viņa ļoti reti parādījās saulē. Viņa nekad nesauļojās, tāpēc melanoma nevarēja rasties no saules. Kad viņa pirmo reizi atnāca uz pieņemšanu, ārsts tikai paskatījās un paziņoja, ka nav par ko uztraukties, tas ir kaut kas līdzīgs kārpai," stāsta Zojas māte Eilīna Puntere.

Tāpēc, tā vietā, lai nekavējoties nosūtītu Zoju uz pārbaudēm, ārsts viņai izrakstīja miega zāles un antidepresantus. Otrs ārsts arī sacīja, ka nav par ko uztraukties, un ieteica viņai likvidēt dzimumzīmi pie kosmetologa, ja tā viņai traucē. Tieši šis padoms kļuva liktenīgs. Vēlāk onkologs skaidroja, ka pēc audzēja izoperēšanas tas uzvedas daudz agresīvāk, ja neatbrīvojas no visām saknēm.

Saistītās ziņas Dermatologs kliedē 10 populārākos mītus par melanomu Kā pasargāt sevi no melanomas? Ārsti iesaka trīs vienkāršus soļus Pacienti "Baltajam sarakstam" iesaka 27 ārstus, kas atklājuši melanomu

Kad Zojai beidzot veica diagnozi, viņu nekavējoties nosūtīja uz imūnterapiju, taču nepārtrauktie izmeklējumi parādīja, ka vēzis ar katru stundu izplatās arvien vairāk. Nākamās 55 dienas jaunā sieviete cīnījās par savu dzīvību, ciešot no briesmīgām sāpēm. Vēlāk divu bērnu māmiņu pārveda uz paliatīvās aprūpes nodaļu (visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama), kas Covid-19 dēļ atrodas karantīnā, kā rezultātā viņas dēli pat nepaguva personīgi atvadīties no mātes, vēsta "Daily Mail".