Covid-19 infekcija atgriezusies Ogres novadā; pašreiz saslimušie reģistrēti 28 pašvaldībās

Divi no saslimušajiem kontaktējušies ar cilvēkiem, kas atbraukuši no ārzemēm, bet vienam inficēšanās apstākļus vēl skaidro. Līdz ar to Rīgā aktīvo infekcijas gadījumu skaits pieaudzis līdz 37, bet Ogres novadā vīruss ir atgriezies.

Sestdien vienīgais reģistrētais inficēšanās ar Covid-19 gadījums reģistrēts Garkalnes novadā, kur aktīvo inficēto skaits kopumā joprojām nepārsniedz piecus.

Līdz ar Covid-19 atgriešanos Ogres novadā pašlaik aktīvi saslimšanas gadījumi reģistrēti 28 Latvijas pašvaldībās - Ludzas, Ciblas, Bauskas, Burtnieku, Garkalnes, Jelgavas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Madonas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Priekuļu, Salaspils, Saldus, Siguldas, Stopiņu, Tukuma un Valkas novados, kā arī Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī, Rēzeknē, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā un Rīgā.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem inficēšanās gadījumiem viens ir skāris cilvēku vecumā no 20 līdz 29 gadiem, savukārt divi - cilvēkus vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 692 Covid-19 testus, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi.

Līdz šim Latvijā veikti 158 518 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem pozitīvi bijuši 0,71%.

Saskaņā ar 4.jūlijā publiskotajiem datiem, no Covid-19 līdz šim izveseļojušies 1000 cilvēki jeb 88,73% no visiem 1124 sasirgušajiem. Savukārt 30 Covid-19 slimnieki miruši, līdz ar to mirušo pacientu īpatsvars pret visiem saslimušajiem ir 2,66%.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēts neviens Covid-19 slimnieks. Patlaban stacionāros ārstējas pieci Covid-19 pacienti, no kuriem četri ir ar vidēji smagu, bet viens - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā no stacionāra izrakstīts 181 Covid-19 pacients, tostarp gan tādi, kuri atveseļojušies, gan tādi, kuri miruši, liecina NVD apkopotie dati.