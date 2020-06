Izmēģini! Uzmācīgos odus var atbaidīt arī ar dabīgu līdzekli

Kokosriekstu taukskābes ir tikpat spēcīgs līdzeklis kā DEET (dietiltoluamīds), un tās iedarbojas ilgāk, secinājuši pētnieki no Nebraskas Universitātes.

Jau kopš brīža, kad DEET 1957. gadā sāka ražot, to uzskatīja par insektu repelentu “zelta standartu”, taču DEET ir bīstams veselībai, it īpaši maziem bērniem un grūtniecēm. Tas arī nodrošina 10 stundu aizsardzību pret odiem, savukārt vielas, kas iegūtas no kokosriekstu eļļas, iedarbojas līdz pat divām nedēļām. Eļļas taukskābes pasargā arī no citiem asinssūcējiem, piemēram, mušām, ērcēm un gultas blaktīm.

Pētnieki radīja kokosriekstu taukskābju maisījumu un sajauca to ar ūdeni un cieti, un salīdzināja šā līdzekļa efektivitāti ar DEET. Kokosriekstu eļļas taukskābju savienojums pasargāja no mušām un gultas blusām gandrīz divas nedēļas, bet no ērcēm – vienu nedēļu. To izmantoja arī mājlopiem, un lopus ļoti karstā vasarā tas pasargāja no mušām 96 stundas (četras dienas). Pētnieki atzina, ka tā ir “ilgākā aizsardzība, ko izdevies panākt ar dabisku repelentu.”