Slavējot situāciju Latvijā, Lielbritānijas Karaliskais Apvienoto dienestu institūts rīkos vebināru ar Uga Dumpja dalību

Vebinārs saucas "The Corona Lessons: Learning from the Fight Against Coronavirus" (Korona nodarbības: mācīšanās no cīņas pret koronavīrusu).

Tā aprakstā teikts: šajā instruktāžā infekcijas slimību speciālists Uga Dumpis, Latvijas Covid-19 ierobežošanas darba grupas loceklis, izskaidros savas valsts medicīnisko pieeju slimības uzliesmojumam.

Vebināra ievadvārdus teiks aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

"Līdz šim Latvijā, kurā mīt aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju, reģistrēti tikai 858 koronavīrusa infekcijas un 15 nāves gadījumi," teikts aprakstā (šobrīd skaitļi ir nedaudz lielāki). "Tas valsti ieceļ to elitāro tautu grupā, kurām vīrusu faktiski ir izdevies saturēt, un valdībai to ir izdevies paveikt bez pilnīgas valsts slēgšanas."

"Kā Latvijai ir izdevies nosargāt iedzīvotājus, tai pat laikā vairākas ekonomikas daļas - dārzniecības veikalus, optikas salonus un pat tirdzniecības centrus - saglabājot atvērtas?"

Vebinārs tiks aizvadīts 13.maijā plkst. 16 platformā "Zoom". Tam piereģistrēties iespējams šeit.