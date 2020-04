"Centrālā laboratorija" ir gatava uzsākt Covid-19 antivielu noteikšanu

Testēšanu "Centrālā laboratorija" uzsāks, tiklīdz PVO un Veselības ministrija būs apstiprinājusi, ka šo testu veikšana ir klīniski nozīmīga un palīdz pieņemt lēmumus sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības labā.

Antivielu testiem ir būtiska nozīme plašā iedzīvotāju apsekošanā, lai noteiktu, vai viņiem ir bijis Covid-19 un ir izveidojušās antivielas, tas nozīmē, ka viņi var atgriezties sabiedrībā un darbā, jo ir imūni un nespēj inficēt citus. Tomēr šie testi nesniedz pilnīgi precīzu atbildi par Covid-19 vīrusa klātbūtni vai neesamību cilvēka organismā un nebūs tik precīzi kā tie, ko pašlaik izmanto testēšanas centros, kur tiek noteikta vīrusa RNS.

Tests spēj atklāt antivielas piecas līdz septiņas dienas pēc tam, kad cilvēks ir inficējies. Tomēr testam ir viltus pozitīvu rezultātu iespēja, ja persona iepriekš ir inficējusies ar kādu no citiem koronavīrusiem, kuri sastopami dabā. Arī negatīvs testa rezultāts neizslēdz slimības esamību.

Tādējādi testi būs visnoderīgākie cilvēkiem, kuriem vismaz nedēļu ir bijuši simptomi.

"Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa uzsver, ka laboratorija seko līdzi pasaules tendencēm vīrusa izpētē un ierobežošanā, un mūsu prioritāte ir palīdzēt atbildīgajām Latvijas institūcijām nodrošināt maksimāli plašākās testēšanas iespējas.

"Lai ieviestu papildu testēšanas metodes laboratorijā, mēs rūpīgi un atbildīgi izvērtējam piedāvāto testu kvalitāti. "Centrālā laboratorija" piedāvā tikai augsti jutīgus un specifiskus antivielu testus," skaidro Lapiņa.

"Centrālā laboratorija" pēc Nacionālā veselības dienesta pasūtījuma pašlaik nodrošina Covid-19 testēšanas materiāla savākšanu 18 punktos visā Latvijā.

Lai pieteiktos uz valsts apmaksātu analīžu veikšanu, pacientiem vieglu simptomu gadījumā jāzvana uz "Centrālās laboratorijas" tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās no plkst.9 līdz plkst.15, bet svētdienās no plkst.9 līdz plkst.12.

Apliecinājumu par Covid-19 testa rezultātiem tagad iespējams saņemt arī angļu un vācu valodā.