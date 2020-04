Drīzumā Latvijā būs iespēja izmantot ātros molekulāri bioloģiskos Covid-19 testus

Latvijā laboratorijās šobrīd izmanto COVID-19 testus, kuriem laboratorijas testēšanas process aizņem no 3 līdz 6 stundām. No šiem testiem nav plānots atteikties un tos izmantos arī turpmāk, tomēr šobrīd ir rasta iespēja Latvijā izmantot arī testus, kur testēšanas process aizņems tikai 45 minūtes.

Izmantotā tehnoloģija ir vienāda, bet saīsināts ir pats process, kur krietni mazākā mērā ir jāiesaistās laboratorijas darbiniekiem – analīžu parauga pārbaude notiek automatizēti. Vienlaikus šie testi ir tik pat uzticami un nav pamata šaubīties par iegūtajiem rezultātiem. Pēc šīs metodes testus jau veic vairākās valstīs, tostarp Igaunijā. Turklāt šāda veida testus izmanto arī pie citām saslimšanām, piemēram, lai ātri noteiktu tuberkulozes vai gripas izraisītājus.

Lai to varētu darīt arī Latvijā, bija nepieciešams valdības lēmums. Lai šos testus varētu izmantot Eiropas tirgū, ir jābūt CE marķējumam, ar ko ražotājs apliecina, ka ierīce atbilst visām normatīvo aktu prasībām, bet, ņemot vērā, ka process nav tik ātrs, konkrētā marķējuma šiem testiem vēl nav. Lai to iegūtu, nepieciešama vēl viena līdz divas nedēļas, tomēr vairākas valstis tos jau izmanto un šādu ceļu vēlas iet arī Latvija. ASV nepieciešamo marķējumu ir piešķīrusi ASV pārtikas un zāļu pārvalde (FDA), apliecinot testu kvalitāti. Līdz ar to valdība lēma, ka šos testus jau tagad var izmantot Latvijā, kamēr vēl notiek process, lai konkrēto marķējumu iegūtu. Attiecīgi speciālu atļauju uz laiku izsniegs Zāļu valsts aģentūra.

Šo testu izmantošanu Latvijā koordinē Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālā references laboratorija, gatavojot iepirkuma procedūru. Plānots, ka testus Latvijā varētu piegādāt nākošnedēļ. Jānorāda, ka šiem testiem pasaulē ir ļoti liels pieprasījums, tāpēc ražotājs ir noteicis sava veida kvotas – šobrīd prognozēts, ka Latvija mēnesī varēs saņemt 2000 testus no ražotāja rūpnīcas Zviedrijā (citi ražotāji šādus testus par pieņemamu cenu konkrētajām iekārtām šobrīd nepiedāvā). Nepieciešamā aparatūra, lai šos testus veiktu, ir RAKUS Laboratorijas dienestam, kas arī šīs analīzes veiks.

Ņemot vērā ierobežoto ātro testu daudzumu, COVID-19 analīzes paātrinātā procesā, tiks nodrošinātas noteiktās situācijās, piemēram, ja slimnīcā būs ievests pacients, kuram nepieciešama steidzama operācija, vai pie noteiktām indikācijām, piemēram, infarkts vai insults, dialīzes pacients, kā arī citos gadījumos.

Slimnīcas, ātrāk uzzinot testa rezultātus, varēs efektīvāk īstenot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Šobrīd tiek strādāts pie konkrētu kritēriju, indikāciju izstrādes, kuros gadījumos analīzes veiktu paātrināti. Svarīgi ir izvērtēt nepieciešamību šo testu veikšanai valstī pēc vienota principa, ņemot vērā, ka šo testu skaits būs ierobežots – vidēji dienā varēs veikt aptuveni 70 ātros COVID-19 testus. Vienlaikus sagaidāms, ka ar laiku šo testu pieejamība pasaulē palielināsies.