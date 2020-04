paliecvesels vitamīns

Mūsu ģimenē aug trīs dzīvespriecīgi un milzu enerģijas bagāti bērni. Tādēļ veselības jautājums ir bijis vitāli svarīgs gan iepriekš, gan arī tagad, kad visa pasaule ir nolikta uz pauzes dēļ viena maza, bet bīstama vīrusa.



Man vienmēr ir bijusi pārliecība, ka manu rezgaļu veselības pamatā ir spēcīga imunitāte un, protams, augšanai un attīstībai nepieciešamo vitamīnu nodrošināšana. Ar pirmo bērnu uzskatīju, ka visu veselībai svarīgo vitamīnu kopumu ir iespējams uzņemt ar pareizu jeb sabalansētu uzturu, tomēr gadiem ejot secināju, ka tik perfekti gluži nedzīvojam, piemēram, D vitamīna nepieciešamo daudzumu nodrošināt mazajiem ir gūti, pat neiespējami. Šīs problēmas virzīta nolēmu rast risinājumu!



Visiem zināms, ka vitamīns D ir svarīgs bērnu augšanai un attīstībai, jo piedalās gandrīz visu orgānu veselības uzturēšanā, atbild par kaulu un zobu veselību, muskuļu darbību, sirds veselību, šūnu veidošanos, dalīšanos, aizkuņģa dziedzera veselību, elpošanas sistēmas, acu un asinsvadu sistēmas veselību, veicina kalcija iedarbīgāku uzsūkšanos un, kas īpaši svarīgi - būtiski spēcina imunitāti.

Vitamīna D galvenais avots ir saule - saules staru tiešā saskarsme ar ādu. Ar pavisam vieglu matemātikas un loģikas piesitienu, ātri paliek skaidrs, ka, dzīvojot mūsu mīļajā Latvijā, vien ar saules peldēm D vitamīns visam gadam nepietiks. Un ņemot vērā pašreizējos pašizolācijas apstākļus – saules staru baudīšana iespējams būs apgrūtināta. Skaudrā realitāte - mēs neuzņemam D vitamīnu pat tad, kad tas ir iespējams, un veiktie pētījumi arīdzan to apstiprina - aptuveni 80% Latvijas iedzīvotājiem ir D vitamīna deficīts.

D vitamīnam ir vēl kāda burvīga iezīme (it īpaši domājot par mani un vīru) – tas vairo dzīvesprieku un veido pozitīvu ģimenes mikroklimatu, jo pietiekams D vitamīna daudzums asinīs spēj mazināt galvassāpes, miegainību, bet savukārt, nepietiekams vitamīna daudzums var palielināt garastāvokļa svārstības un depresijas simptomus. Vienkāršiem vārdiem sakot, D vitamīna deficīta gadījumā, paši mīļākie paliek vieglāk aizkaitināmi, rodas konfliktsituācijas, ir nogurums, nepietiek spēka un gribēšanas kopīgām nodarbēm ar bērniem. Bet bērni ir pelnījuši enerģiskus un laimīgus vecākus, kuriem vakarā pietiek spēka, spēlēt paslēpes vai iejusties veikalniekos, tirgojoties ar plastmasas dārzeņiem.



Gada garumā nepārtraukti dodam saviem bērniem omega-3 taukskābes, bet D vitamīnu papildus uzturam pievienojām no septembra līdz maijam. Līdz šim izvēlējāmies krila eļļu ar D vitamīnu – LYL Krill Oil Kid želejas lācīšus. Taču, skatoties uz abiem lielajiem brašuļiem, sāku šaubīties vai viņi nav jau pārauguši “lācēnu” laiku – vai nodrošinu viņiem nepieciešamo D vitamīnu daudzumu. Bērni aug tik pārsteidzoši ātros tempos (apavi un bikses to nepārtraukti atgādina, kad kārtējo reizi kļūst par mazu un par īsu), ka organismam ir nepieciešamas gana lielas rezerves, lai pietiktu gan kauliem, gan sirsniņai, gan actiņām, gan imunitātei.



Tas arī bija iemesls, kāpēc rūpēs par bērnu imunitāti, mēs izmēģinājām aptiekās nopērkamo LYL love your life® produktu LYLsunD3 2000 SV – izsmidzināmo D3 vitamīnu ar apelsīna garšu. Jāsaka pavisam godīgi – bērni sajūsmā, pat mazākais, jo vitamīna uzņemšana var notikt rotaļu veidā – pietiek ar vienu izsmidzināmo devu zem mēlītes vai vaiga iekšpusē. Vienā mirklī māja piepildās ar smiekliem un bērnu organisms ar D3 vitamīnu – ko vēl vairāk var vēlēties! Turklāt tā garša... mmm... kā mūsu pastarīte saka: “Smidzinām apelsīna saulīti mutē!”. Efektīvi, viegli un nav dārgi.

Mēs esam izvēlējušies mērķtiecīgi stiprināt bērnu organismus, nevis cīnīties ar sekām. Tādēļ tagad, ievērojot pašizolāciju esam daudz maz mierīgi, jo zinām – savu bērnu imunitātes labā esam darījuši maksimālo.



Iesakām arī visiem jums – mīliet dzīvi un izbaudiet kopā būšanas laiku.

LYLsunD3 2000 SV optimāla D vitamīna līmeņa uzturēšanai organismā ar dabīga apelsīna garšu un zobiem draudzīgo ksilītu. Dienas deva - viens spreja pūtiens zem mēles vai vaiga iekšpusē, nodrošina 2000 SV jeb 50 µg saules vitamīna dienas devas uzņemšanu. Izsmidzināmā mikroemulsijas spreja forma garantē momentānu uzsūkšanos organismā, jo nonāk tieši asinsritē, apejot kuņģa zarnu traktu.

LYLsunD3 2000 SV ērti lietojamais flakons (25ml) ir paredzēts 125 lietošanas reizēm.

Aprīlī LYLsunD3 2000 SV nopērkams ar atlaidi -20% visos aptieku tīklos Latvijā un www.well24.eu ar bezkontakta piegādi visā pasaulē.



