Pirmā Covid-19 eksperimentālās vakcīnas testētāja pastāsta par sajūtām pēc tās saņemšanas

Dženifera lēmumu par piedalīšanos vakcīnas izmēģinājumā pieņēma ātri. Sieviete "Facebook" pamanīja kādu ierakstu, kurā tā autori meklēja brīvprātīgos, kas vēlētos pievienoties vēsturiskam procesam. Kad Dženifera par saviem plāniem informēja ģimeni, viņi bija piesardzīgi. Lai gan izmēģinājumi uz dzīvniekiem liecināja par daudzsološiem rezultātiem, sievietei vajadzēja būt pirmajam cilvēkam, kurš izmēģina vakcīnu.



"Mēs visi jutāmies bezpalīdzīgi. Es neko nevarēju izdarīt, lai apturētu šo globālo pandēmiju. Tad es ieraudzīju, ka šāda iespēja beidzot ir parādījusies un nodomāju - "Nu, varbūt es tomēr kaut ko varu izdarīt, lai sniegtu savu ieguldījumu"," atceras Dženifera.



Pētījumā iekļautas divas eksperimentālās vakcīnas potes ar 28 dienu intervālu, bet pēc tam dalībniekus veselu gadu novēros. Pirmā injekcija sievietei tika veikta pirms trīs nedēļām. Dženifera apgalvo, ka slikti sajutusies tikai pirmo dienu laikā.



"Tā bija līdzīga gripas potei, kuru veica sterilā telpā. Pēc sajūtām viss bija tāpat. Mums lūdza parakstīt dokumentu, kurā bija uzskaitīti visi iespējamie riski," stāsta Dženifera.



Kad ārsti devās prom, lai pie sievietes atgrieztos nākamajā vakcīnas reizē, viņi palūdza, lai Dženifera turpmāko divu nedēļu laikā atzīmē visas stāvokļa izmaiņas. Sākumā Dženifera bija nobijusies, jo jau nākamajā dienā viņai paaugstinājās temperatūra, bet dienu vēlāk sāka sāpēt roka. Tomēr tad viss uztraukums pārgāja, un pazuda arī blaknes.



Dženiferas bērni uzskata, ka mātes - testētājas pieredze ir "diezgan forša". Pusaudži domā, ka māte varētu kļūt par soctīklu zvaigzni, ja viņa to vēlētos. Pēc nedēļas Hallere dosies pie zinātniekiem, lai saņemtu otro vakcīnu, vēsta "New York Post".



"Izmēģinājumā uz aptuveni sešām nedēļām tika iesaistīti 45 veselīgi pieaugušie vecumā no 18 līdz 55 gadiem," teikts ASV Nacionālo veselības institūtu (NIH) paziņojumā.



Tomēr iespējamajai vakcīnai būs jāiziet vēl vairākas fāzes, lai pierādītu, ka tā strādā un ir droša.



ASV amatpersonas aplēsušas, ka, ja viss notiks pēc plāna, varētu paiet vēl gads līdz 18 mēneši, pirms vakcīna kļūs pieejama.



Vakcīna nosaukta par "mRNA-1273" un to izstrādāja NIH zinātnieki sadarbībā ar biotehnoloģiju kompāniju "Moderna".

