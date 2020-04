Speciālas uzlīmes automašīnām – atbalsts mediķiem un sociālās atbildības veicināšana Lietuvā

Viena no tām ir reklāmas ražotāju asociācija BSMA, kura kopā ar vienas Viļņas poliklīnikas Neatliekamās palīdzības nodaļas vadītāju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku arodbiedrības “Solidarumas” priekšsēdētāju Marku Barkovski izdomājusi, kā paust savu pateicību un atbalstu mediķiem šajā grūtajā laikā, vienlaikus parādot to visai sabiedrībai. BSMA sācis drukāt un dāvināt medicīnas darbiniekiem uzlīmes ar tekstu “Palieku darbā tevis dēļ. Tu paliec mājās manis dēļ.”, ko līmēt uz automašīnām. Šī iniciatīva radusi lielu atsaucību starp medicīnas darbiniekiem visā Lietuvā. Dažu dienu laikā nodrukāts teju 2000 uzlīmju, kuras tiek piegādātas medicīnas iestādēm visā valstī. Uzlīmes iespējams arī pasūtīt speciālā interneta vietnē vai lejuplādēt no tās un izdrukāt pašiem.

BSMA pārstāvis norādīja: priecājamies, ka varam palīdzēt atbalstot mediķus un ceram, ka sabiedrība, redzot šādi apzīmētas automašīnas, ieklausīsies to paustajā ziņā. Lai palēninātu pandēmijas izplatību un ļautu sasirgušajiem saņemt piemērotu ārstēšanu, mums jāatbalsta medicīnas darbinieki un stingri jāierobežo sociālie kontakti. Tā varam palīdzēt nosargāt dārgāko, kas mums ir, – dzīvības.

Lietuvu Covid-19 skāris smagāk nekā Latviju. Pēc 02.04.2020. datiem, valstī reģistrēti 649 koronavīrusa infekcijas gadījumi, turklāt vismaz 84 no tiem ir tieši mediķi. Līdz šim veikti 15635 Covid-19 testi. Diemžēl 8 cilvēki no vīrusa miruši, bet tiek uzskatīts, ka izveseļojušies ir 7 ar Covid-19 inficētie pacienti.