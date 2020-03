Savukārt to iedzīvotāju vidū, kuri nesen atgriezušies Latvijā ar repatriācijas braucienu palīdzību nav novērojams liels pozitīvo Covid-19 skaits. (Foto: LETA)

Novērojams pieaugums Latvijā inficēto Covid-19 pacientu proporcijā

Lai gan no pēdējā diennaktī inficētajiem pacientiem joprojām konstatēts ievērojams skaits sasirgušo, kuri nesen atgriezušies no ārzemēm, pēdējā laikā novērojams pieaugums tieši to pacientu vidū, kuri saslimuši kontaktējoties ar kādu Covid-19 pacientu Latvijā, pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.