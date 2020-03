Uz atsevišķām virsmām jaunais koronavīruss spēj izdzīvot pat dienām ilgi

Zinātnieki konstatējuši, ka Covid-19 izraisošajam vīrusam ir līdzīga izdzīvošanas spēja ārpus ķermeņa kā tā priekštecim, kas 2002.-2003.gadā izraisīja SARS uzliesmojumu.

Pētījums publicēts izdevumā "New England Journal of Medicine" (NEJM) un to veikuši zinātnieki no Slimību kontroles un profilakses centriem (CDC) un Kalifornijas universitātes.

Jaunais koronavīruss bija atrodams četras stundas uz vara, divas vai trīs dienas uz plastmasas vai nerūsējošā tērauda un līdz 24 stundām uz kartona.

Imitējot šķaudīšanu, lai vīruss aerosola formā izplatītos gaisā, to varēja konstatēt gandrīz trīs stundas.

NEJM publicētais pētījums parādīja, ka Covid-19 vīrusam un SARS vīrusam ir aptuveni vienāda izdzīvošanas spēja.

Tomēr to līdzīgā izdzīvošana nespēj izskaidrot, kāpēc jaunais koronavīruss pasaulē inficējis teju 200 000 cilvēku un prasījis teju 8000 dzīvību, bet SARS inficēja aptuveni 8000 cilvēku un nogalināja teju 800.

Pētījuma rezultāti apstiprina veselības aizsardzības profesionāļu ieteikumus sakarā ar jauno koronavīrusu - ievērot sociālo distancēšanos, neaizskart seju, aizsegt seju, šķaudot vai klepojot, un bieži dezinficēt virsmas ar tīrāmajiem līdzekļiem.