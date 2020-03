Potenciāli divi no šiem 26 nesen konstatētajiem pacientiem ir inficējušies Latvijā no personas, kura atgriezusies no vīrusa skartās teritorijas, pavēstīja Perevoščikovs. Savukārt līdz tam bija vēl divi gadījumi, kad inficēšanās notikusi Latvijā. Tātad kopumā četri no 60 inficētajiem saslimuši, nebraucot uz ārzemēm.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēts lielākais jaunu Covid-19 gadījumu skaits vienas dienas laikā - atklāti 15 saslimušie, bet šodien apstiprināti vēl 11 Covid-19 slimnieki.

No piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Valdība sestdien arī nolēma no 17.marta atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat no 17.marta aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.

Ārvalstīs esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri nav paši raduši iespēju atgriezties mājās, obligāti jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā. Ārlietu ministrija ņems šo informāciju vērā, lemjot par atgriešanās risinājumiem. Konsulārajā reģistrā var reģistrēties, izmantojot portālu "latvija.lv". Ar Konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni +371 26 33 77 11.