Lai izvairītos no vīrusiem, iesaka nepieskarties sejai. Kā atbrīvoties no šī nelāgā paraduma?

Viens no veidiem, kā izvairīties no dažādu vīrusu, tostarp Covid-19 saķeršanas, ir bieži mazgāt rokas un izvairīties no pieskaršanās sejai. Tomēr daudziem tas ir īsts izaicinājums. Izrādās, ieradums aiztikt savu seju ir ļoti izplatīts un attīstās jau mātes dzemdē. Kā no tā izvairīties, skaidro BBC un psiholoģe Nataša Tivari.