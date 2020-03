Kāpēc telpās labāk nededzināt sveces?

Protams, sveču dūmos kaitīgo vielu ir mazāk nekā cigaretēs, tomēr to daļiņas ir daudz, daudz smalkākas un – atbilstoši sveces izmēram salīdzinājumā ar cigareti – daudz, daudz lielākā skaitā. Šīs nanodaļiņas paliek gaisā ļoti ilgi, tāpēc piesārņojums telpā, kur dedzinātas sveces, ir relatīvi augsts pat pēc vairākām stundām. Turklāt jāatceras, ka sveces degot patērē arī diezgan daudz skābekļa.

Lielākā daļa sveču, kā zināms, ir no parafīna, ko savukārt iegūst no naftas, un dedzināšanas laikā no šādām svecēm izdalās benzols, toluols, ketoni, alkāni, alkēni un citas kaitīgas vielas. Vairākums smaržīgo sveču ir piesātinātas ar papildu ķimikālijām, kas jutīgākiem cilvēkiem mēdz izraisīt galvassāpes, nelabu dūšu, alerģijas, pat astmas lēkmes. Arī sveču krāsas un lakas, un aplikācijas, kas uzlīmētas uz svecēm, vairo kaitīgo vielu daudzumu.

Ņem vērā!

Gan pirms sveču dedzināšanas, gan pēc tam, kad sveces izdegušas, ļoti pamatīgi izvēdini telpu.

Rūpējies, lai sveces liesma neraustās, jo, tai raustoties, kā izrādās, izdalās vairāk kaitīgo vielu.

Sveces daktij jābūt aptuveni 1 cm garai; ja tā ir garāka, arī tad svece nedeg, kā nākas, dūmo un gaisā nokļūst vairāk sliktuma.

Attālumam starp degošām svecēm jābūt vismaz 10 cm, jo tad tām tiek pietiekami daudz skābekļa un tās mazāk dūmo.

Ja svece stāv istabā vairākas dienas un netiek dedzināta, pirms dedzināšanas noteikti noslauki putekļus, vislabāk ar lupatiņu, kas samitrināta vismaz 40 % alkoholā, un tad sveci noslauki pavisam sausu.