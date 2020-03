Nepareizs uzturs var pasliktināt gripas vakcīnas efektivitāti

Pārtikas piedevas, it īpaši TBHQ (terciārs butil-hidrokvinons) kavē imūnsistēmas reakciju, tāpēc tā nevar cīnīties pret šūnām, kas ir inficētas. Tā kā ir paredzēts, ka imūnsistēma darbojas roku rokā ar vakcīnu, pārtikas piedevas padara vakcīnu mazāk efektīvu.

Pārtikas piedevas parasti atrodamas rūpnieciski ražotos produktos un ātrajās uzkodās, piemēram, frī kartupeļos un krekeros, kā arī saldētā pārtikā. Pārtikas ražotājiem nav jāuzrāda TBHQ uz produkta iepakojuma, tāpēc pircējs nevar būt pilnībā pārliecināts, ka produkts to nesatur.

Pētnieki no Mičiganas Valsts universitātes pārbaudīja divus gripas celmus, H1N1 un H3N2 uz laboratorijas pelēm, no kurām dažām tika dots arī TBHQ, un vēroja to imūnreakciju. Pārtikas piedeva ietekmēja imūnsistēmas T šūnas, kas pārsvarā ir atbildīgas par infekciju iznīcināšanu. TBHQ palēnināja T šūnu aktivizēšanos un samazināja organisma spēju ātrāk cīnīties pret infekcijām. Tas arī ietekmēja imūnsistēmas spēju “atcerēties”, kā jāreaģē uz vīrusu, it īpaši tad, ja jauns infekcijas celms bija parādījies vēlāk.