Soli priekšā vīrusiem

Par to es šonedēļ pārliecinājos arī savā ģimenē. Kad likās, ka gripas un vīrusu laiks ir pārlaists, nāca otrais vilnis – sākumā sievas darba vietā, tad bērnudārzā un skolā. Par visu vairāk man nepatīk slimi ģimenes locekļi, īpaši mazie. Tāpēc esmu proaktīvs slimošanas iemeslu nīdējs un laicīgi veicu visus iespējamās profilakses darbības, lai ģimenes imunitāte būtu gana stipra, un spētu atvairīt vīrusu uzbrukumus. Jā, esmu paraugtēvs un paraugvīrs! Un savai komandai esmu atradis izcilu imunitātei un elpceļu veselībai domātu izlasi – LYLimmunUP.

Ģimenē šo produktu dēvējam par oranžo aptieciņu. Un abi ar sievu esam vairākkārtīgi pārliecinājušies, ka šajā oranžajā boksiņā ir viss nepieciešamais, lai dabiskā veidā spēcinātu organismu.

Kā nonācu līdz LYLimmunUP? Trīs gadus atpakaļ meklēju dabisku, bet efektīvu vitamīnu un minerālvielu kompleksu, jo mani, tāpat kā bērnus, regulāri skāra saaukstēšanās. Mana sieva nepieļauj sintētiskos produktus. Tāpēc tos izslēdzu no apskates, kā arī tos produktus, kur ir tikai viens vitamīns, lai gan sākumā, jāatzīst, roka pati sniedzās pēc C vitamīna tabletēm lielā devā. Mans pamatojums- dabā elements nekur nav viens pats, tie vienmēr ir kompleksi, tāpēc visi vitamīni un minerālvielas visefektīvāk spēj darboties tieši komandā. Piemēram, augļos un dārzeņos C vitamīns sastopams nevis izolētā formā, bet gan kā daļa no kompleksa.

Uzskatu, ka uztura bagātināšana ar vienu atsevišķu vitamīnu, izņemot D3, nav efektīvākais risinājums. Ir pat pētījumi, kas apliecina, ka C vitamīns veido ideālu tandēmu ar ehinācijas ekstraktu. Esmu papētījis un atradis pētījumus - dalībnieki, kuri lietoja C vitamīnu kopā ar ehināciju, slimoja par 50% retāk, kā arī noslimoto dienu skaits bija par 62% mazāks – tie, kuri lietoja C vitamīnu kopā ar ehināciju slimoja vidēji 2.1 dienu, bet placebo grupā – 5.4 dienas[1].

Tā meklējot, nonācu līdz vietējā farmācijas zīmola produktam LYLimmunUP.

Pirmkārt, LYLimmunUP satur veselu buķeti tieši to un tieši tik daudz, kas vīrusu sezonā šeit visvairāk nepieciešams. Tajā bioloģiski aktīvās vielas apvienotas ar vitamīniem un minerālvielām, kas organismam rada viegli uztveramu formu un garantē visu sastāvā esošo vielu uzsūkšanos, ļaujot tām iedarboties pēc iespējas plašāk.

Otrkārt, LYLimmunUP sastāvs ir radīts, ņemot vērā tieši Baltijas reģionam visus raksturīgākos imūnsistēmas izaicinājumus. Un tas ir būtiski! Tikpat svarīgs arguments man bija tas, ka LYLimmunUP satur optimālo vielu daudzumu – tieši tik daudz, lai darbotos organisma labā, bet to lieki nenoslogotu un nemazinātu organisma dabiskās aizsargspējas.

Rezultātā katra LYLimmunUP kapsula ne tikai spēcina imunitāti, bet spēj darboties arī plašāk: mazinot nogurumu un nespēku, palīdzot uzturēt labas elpceļu aizsardzības spējas, veicinot normālu vairogdziedzera darbību, uzturot veselus kaulus un zobus.

Kāda dabisko elementu un vielu kombinācija tad veido LYLimmunUP īpašo sastāvu

Katra kapsula satur 15 aktīvās vielas, kas ir svarīgas organisma veselībai: piecus vitamīnus (C, D3, A, B6, B9 jeb folijskābi), četras minerālvielas (cinku, varu, selēnu un dzelzi aminoskābju helātu formā) un sešu augu ekstraktus (ehinācija, liepziedi, melnā plūškoka augļi, rozmarīns, aronijas un citronmētra). Šajā produktā pat vitamīns D3 ir ikdienai pietiekamā devā, nevis tikai nosaukuma pēc, kā tas mēdz atklāties, aplūkojot vērīgāk citu pieejamo komplekso vitamīnu iepakojumus. LYLimmunUP formula der arī tad, ja tiek uzņemta nepietiekama uzturvielu dažādība vai organismam ir apstākļi, kad nepieciešamas lielāka vajadzība pēc tām, piemēram, gavēnis, diēta, sportiņš, stress, vai liekie kilogrami.

Tātad jau trešo gadu, tiklīdz tiek konstatēti draudi par vīrusu, gripas un saaukstēšanās draudiem, tiek iepirkts LYLimmunUP un nodots sievas gādīgajās rokās aktīvai lietošanai. LYLimmunUP ir kā pirmā palīdzība, ja kādam sāk kņudināt kaklā. Ja laicīgi noreaģējam un uzņemam LYLimmunUP kapsulas, tad tālāk neseko ne kakla sāpes, ne klepus, ne saaukstēšanās. Šajā produktā tiešām apvienots labākais no dabas spēka, lai mums visiem būtu stipra imunitāte un vīrusi mums mestu līkumu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

