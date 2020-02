LA raksta, ka kāds laikraksta redakcijai zināms vīrietis vārdā Renārs no 15.līdz 18.februārim apmeklējis izstādi Itālijas pilsētā Milānā, pēc tam atgriezies Latvijā, vēlāk aizbraucis uz Varšavu, kur ticies ar ķīniešiem. 23.februārī atgriežoties mājās Aizkrauklē, viņš sajutis vīrusam raksturīgus simptomus - galvassāpes, kaulu laušanu, kakla un acu kņudināšanu, tāpēc bažās par iespējamu inficēšanos ar jauno koronavīrusu nolēmis vērsties LIC.

"Internetā sameklēju Infektoloģijas centra koordinātas, ieraudzīju informatīvo baneri, kur var atrast informāciju par koronavīrusu. Izlasīju, ka ārpus darba laika, sākot no plkst.17, var sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dežurējošo epidemiologu. Kad piezvanīju, man sacīja, ka esot ļoti labi, ka esmu sazvanījis, bet vēl labāk būtu, "ja jūs atbrauktu uz Infektoloģijas centru un uztaisītu analīzes". Painteresējos, vai tiešām mani svētdienā pieņems. Man atbildēja: "Jā, noteikti, brauciet šurp, slimnīcā vienmēr pieņem slimniekus!"," laikrakstam stāstījis Renārs.

Svētdienas, 23.februāra, vakarā pēc plkst.20 viņš piebraucis pie LIC un atkal zvanījis pa jau zināmo tālruni, lai paziņotu, ka ir ieradies, jo durvis bijušas ciet. Sazvanītais LIC darbinieks lūdzis, lai pagaidot, un solījis, ka tūlīt viss tikšot noorganizēts - ārsts ieradīšoties, viss tikšot izdarīts. Tomēr piecas minūtes vēlāk Renāram atzvanīts un paziņots, ka tomēr nekas nesanākšot, jo neesot tādas iespējas, kā iepriekš solīts. "Vaicāju, kā man rīkoties. Sieviete tālruņa otrā galā ieteica doties uz Gaiļezera slimnīcu, kur droši vien mani hospitalizēšot," LA atstāstījis vīrietis.

22 Foto Latvijas Infektoloģijas centrs gatavs uzņemt koronavīrusa pacientus +18 Skatīties vairāk

"Šādam pavērsienam nebiju gatavs. Braucu mājās un pirmdien devos pie sava terapeita, lai uzsāktu ārstēšanu. Kad biju visu šo stāstu izstāstījis savam ārstam, viņš man sacīja: "Nespēju tev pateikt, vai esi inficējies ar koronavīrusu, dodies uz Rīgu un pārbaudies!" Tā arī darīju," notikušo atstāsta pacients.

Tomēr, kad viņš otrreiz ieradies LIC, personāls esot bijis kūtrs. "Piegāju pie reģistratūras un lūdzu, ka man nepieciešams pārbaudīties, vai neesmu no Itālijas atvedis koronavīrusu. Reģistratūrā man vaicāja, kas man kaišot. Pastāstīju, ka biju Itālijā, tajā zonā, kur ir saslimušie, pēc tam Polijā strādāju ar ķīniešiem. Reģistratore interesējās, vai man esot koronavīrusa simptomi. Atbildēju apstiprinoši. Sākumā viņa man centās skaidrot, ka Latvijā taču visu laiku esot dažādi koronavīrusi, tikai neesot pēdējās modifikācijas," sarunu ar slimnīcas darbinieci atceras Renārs.

Brīdi vēlāk darbiniece, kura ar viņu runājusi, uzvilkusi respiratoru un uzlikusi brilles. "Taču darbinieces katrā teikumā mani mēģināja atrunāt, lai es braucot mājās. Interesējās, vai esmu bijis pie ģimenes ārsta. Es mēģināju pārliecināt, ka esmu ieradies Infektoloģijas centrā, samaksāšu par analīzēm. Man atbildēja, ka šāds variants neesot iespējams. Nelikos mierā un lūdzu, lai man tomēr uztaisa analīzes. "Tad mums jūs jāliek izolatorā," man atbildēja, it kā gaidot manu piekrišanu," laikrakstam atstāstījis pacients.

"Man trīs reizes pārprasīja: "Nu tad formējam jūs slimnīcā, un viss!" Tomēr bija sajūta, ka par katru cenu vēlas tikt ātrāk no manis vaļā. Pēc brīža parādījās daktere. Viņa no manis stāvēja kādus četrus metrus, un es pat nedzirdēju, ko viņa runā. Sadzirdēju, ka viņa vaicā: "Nu tad ņemsim?" Painteresējos, cik ilgi mani turētu izolatorā. Izrādās, sešas stundas. Mēģinu pārliecināt, ka esmu adekvāts cilvēks, atbildīgs, pie cilvēkiem neiešu, sēdēšu mašīnā un braukšu uz mājām. Neviens mani necentās pierunāt, lai palieku," atstāstījis pacients.

Kad viņš izgājis no Infektoloģijas centra, piezvanījis uz SPKC un pastāstījis to pašu, ko iepriekš slimnīcā. Tur viņam paskaidrots, ka laikā, kad bijis Itālijā, vīruss tur vēl neesot izplatījies. "Bet zinu, ka vīruss jau neizplatās tieši tad, kad par to raksta avīzēs, - cilvēki taču jau inficējas iepriekš. Arī tur mani mudināja doties pie ģimenes ārsta, un, ja tiešām atklāsies, ka man esot koronavīruss, tad pie manis sūtīšot speciāli ekipētu brigādi, kas mani nogādās Infektoloģijas centrā," sarunu ar SPKC darbinieku LA atstāstījis pacients.

Vēlāk Renāra veselības stāvoklis uzlabojies, tomēr viņam neesot saprotams, kāpēc neviens no LIC darbiniekiem, ar kuriem viņš runājis, pat nepainteresējies, kā viņu sauc, "nemaz nerunājot par to, ka kāds patiešām vēlētos veikt nepieciešamās analīzes".

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, kurš atbild par epidemioloģisko situāciju valstī, laikrakstam atzinis - ja cilvēks, kurš atgriezies no slimības skartajām valstīm un kuram ir slimības pazīmes, uzreiz nezvana 113, bet rīkojas pats, tad varot gadīties problēmas. Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece sacīja, ka, visticamāk, šis gadījums tikšot izanalizēts, lai neatkārtotos pieļautās kļūdas.

Saistītās ziņas Vīrietis, kuram koronavīrusu atklāja Igaunijā, Rīgā pirms tam ieradies ar avioreisu Pirmais koronavīrusa slimnieks Igaunijā - vīrietis, kurš valstī ieradies ar autobusu no Latvijas Latvija pret koronavīrusa draudiem: kā atpazīt un rīkoties, sastopot mediķus aizsargtērpos?

Kā ziņots, jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019.gada 31.decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu. Latvijā neviens jaunā vīrusa gadījums nav konstatēts.

Ja Latvijā tiktu konstatēts jaunais koronavīruss "Covid-19", pilnīgi droši "pirmajā vilnī" vienlaikus specifisko aprūpi varētu nodrošināt 100 cilvēkiem, bet ir arī rīcības plāns gadījumam, ja saslimušo skaits būtu lielāks, otrdien pēc Krīzes vadības padomes sēdes paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Viņa uzsvēra, ka ir apzināts gan gultas vietu skaits, gan karantīnas vietu skaits gadījumā, ja cilvēki būtu jāārstē un jāizolē gan Rīgā, gan reģionos.

Latvijas Veselības ministrija (VM) no 24.februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi noteikusi Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, kā arī Itālijas Lombardijas un Veneto apgabalus.

Speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību uz minētajām koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, kā arī ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus un sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem, piemēram, paaugstinātai ķermeņa temperatūrai, klepum, rīkles iekaisumam un apgrūtinātai elpošanai, VM iesaka ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Savukārt bērniem rekomendēts divas nedēļas neapmeklēt izglītības iestādi. Pēc atgriešanās no minētajām vīrusa skartajām valstīm vecākiem par bērnu piešķirs divu nedēļu darbnespējas lapu.