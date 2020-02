Viss par C vitamīnu: cik daudz uzņemt; kas notiek, ja pārdozē; kuros produktos tā ir visvairāk

C vitamīns ir ļoti būtisks un tam tiešām ir nozīmīga loma mūsu imunitātes veidošanā, taču der atcerēties, ka bioķīmiskie procesi cilvēka ķermenī ir sarežģīti un savstarpēji ļoti saistīti, turklāt C vitamīns jutīgi reaģē uz dažādiem kārdinājumiem, ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kas pats organismā neuzkrājas un neveidojas, tāpēc ir regulāri jāuzņem papildus, un tas jādara gudri.

1. Veselam pieaugušam cilvēkam dienā nepieciešams 100mg C vitamīna, taču ja jūtama slimības tuvošanās, šo devu var palielināt pat līdz 1000 mg - “trieciendevu” svarīgi uzņemt vairākas dienas pēc kārtas. Akūtu saslimšanu gadījumos C vitamīns darbojas kā antioksidants, palielina organisma enerģijas līmeni un piedalās virsnieru hormona sintēzē, kas savukārt organismā strādā kā dabīgs pretiekaisuma un pretalerģiju līdzeklis.

2. Lai C vitamīns veiksmīgi uzsūktos, tam nepieciešams cinks, tāpēc C vitamīnu saturošus produktus vislabāk lietot kopā ar citiem ēdieniem. Arī C vitamīna preparātus, ja tādus izlemjat lietot, labāk uzņemt maltītes laikā. Tas nodrošinās gan labāku vitamīna uzsūkšanos, gan mazāk kairinās kuņģi.

3. C vitamīns strauji reaģē uz apkārtējās vides izmaiņām – tas noārdās, produktus karsējot virs 80°C, nestabils kļūst arī gaismas un skābekļa ietekmē, tāpēc der atcerēties - lai arī dažādi augļi satur salīdzinoši daudz C vitamīna, iepriekšējā rudenī vārītajos ievārījumos vitamīna būs pavisam maz! C vitamīnu noārda arī nikotīns – ja smēķējat, jāēd vairāk šo vitamīnu saturošu produktu.

4. C vitamīnu vislabāk uzņemt ar uzturu – ēdiet daudz dažādu dārzeņu, augļus un vasarā sasaldētās ogas. Ja ogas un augļus blendējat smūtijos, tos svarīgi izlietot uzreiz, jo blendēšanas laikā tiek saplēstas produktu šūnas un atbrīvojas dažādi fermenti, piemēram, askorbināze, kas strauji noārda gan C vitamīnu, gan citus bioaktīvus savienojumus.

5. Ja C vitamīnu ar uzturu uzņemsiet pārāk daudz, organisms paturēs tikai sev nepieciešamo, pārējo izvadot ar urīnu, taču, lietojot ķīmiskos preparātus, gan ir iespējams šo vitamīnu pārdozēt. Tas var ietekmēt nieru darbību, bojāt aizkuņģa dziedzeri, ietekmēt insulīna izdalīšanos un radīt kairinājumu kuņģim un nevajadzīgu slodzi aknām.

6. C vitamīns ir būtisks ne vien mūsu imunitātei, bet arī dažādiem citiem procesiem – tas stiprina asinsvadus, mazina nogurumu, veicina brūču sadzīšanu un asins recēšanu, nodrošina organisma atjaunošanās jeb reģenerācijas procesus, piedalās saistaudu un kalogēna veidošanā.

Daudz C vitamīna satur mežrozīšu augļi, smiltsērkšķi, upenes, mellenes, paprika, pētersīļi, dilles, skābenes, puravi, kivi, skābēti kāposti, kāļi, kolrābji, citrusaugļi, āboli, rabarberi, papaija, pīlādži. Labs vitamīnu un minerālvielu avots ir arī dažādi bišu produkti (ziedputekšņi, bišu maize).