Pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Vilemsons informēja, ka domnieki sēdē uzklausīja ziņojumus par "Covid-19" izplatību pasaulē un galvaspilsētas gatavību iespējamai epidēmijai.

"Mūsu uzdevums ir nepieļaut vīrusa izplatību, jo tas rada gan cilvēkresursu, gan ekonomiskos zaudējumus. Epidēmijas gadījumā tiktu būtiski apgrūtināta arī iestāžu un skolu darbība," norādīja komitejas priekšsēdētāja, Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle (GKR).

Savukārt Radzevičs uzsvēra, ka pašvaldība ir gatava dažādām situācijām - iespējamai iestāžu slēgšanai, īpašiem aizsardzības pasākumiem tiem darbiniekiem, kam jāstrādā klientu apkalpošanas sfērā, kā arī dažādiem informatīviem pasākumiem.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs komitejas deputātiem stāstīja par vīrusa izplatību pasaulē un iespējamiem profilaktiskiem pasākumiem, savukārt Rīgas lidostas un Rīgas autoostas pārstāvji informēja par uzņēmumu paveikto profilakses jomā un iespējamiem rīcības scenārijiem.

"10.februārī Eiropas Komisija īpašā sēdē izskatīja iespējamos jaunā koronavīrusa izplatības mērogus un atbilstošos scenārijus Eiropā. Labākais no scenārijiem ir šie atsevišķie ievestie gadījumi. Bet, ievērojot straujo un neparedzamo vīrusa izplatību Āzijā, tiek prognozēta iespējama epidēmija Eiropā. Līdz ar to Eiropas Komisija ir noteikusi, ka katrai no dalībvalstīm jāaktualizē sava gatavība iespējamai epidēmijai," skaidroja Rozentāle.

Jau ziņots, ka atbildīgie dienesti Latvijā, proti, SPKC, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un universitātes slimnīcas, ir pastāvīgā saziņā par situācijas attīstību pasaulē saistībā ar jauno vīrusu un pašlaik strādā atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajam gatavības režīmam.

Ārstniecības iestādēm - gan NMPD brigāžu mediķiem, ģimenes ārstiem un slimnīcu personālam ir sniegtas Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas rīcībai, saskaroties ar iespējami inficētu pacientu ar koronovīrusu. Tāpat ir apzināti pieejamie slimnīcu resursi infekcijas slimnieku ārstēšanai. Dienesti ir apliecinājuši, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu.

Ja Latvijā tiktu konstatēts jaunais koronavīruss, tad ar to saslimušie pieaugušie tiktu nogādāti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet bērni tiktu vesti uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu.