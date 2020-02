Tas parasti ir pašdiagnosticēts stāvoklis – cilvēki stāsta, ka veselības problēmas radījuši elektromagnētiskie lauki no mobilajiem telefoniem, wi-fi un citām mūsdienu tehnoloģijām. Tikmēr gadiem ilgos pētījumos joprojām nav pierādīts, ka elektromagnētiskie lauki patiešām izraisītu šos simptomus.

Velma no Lielbritānijas intervijā BBC stāsta par sevis piedzīvoto un tic, ka visas viņas veselības problēmas tik tiešām izraisījušas mūsdienu tehnoloģijas.

“No kurienes, lai es sāku – naža dūrieniem līdzīgas sāpes manā galvā, sajūta, ka sirds kuru katru brīdi apstāsies, neciešams troksnis ausīs. Sajūta ir tāda, it kā tava galva tiktu ielikta blenderī. Cilvēku pūlī šīs sajūtas pastiprinājās un es sāku domāt – varbūt man ir attīstījusies fobija no atrašanās cilvēku pūļos? Tad es aprunājos ar dažiem cilvēkiem, un viņi teica: “Zini, tev, iespējams, ir elektrosensivitāte!”. Tas bija tā, it kā tu būtu iemests Stīvena Spīlberga filmā. Tas bija šausmīgi, es negribēju būt elektrosensitīva, neviens to negrib,” stāsta Velma.

“Tas bija pagrieziena punkts manā dzīvē. Es sapratu, ka man pietiek. Vienu brīdi likās, ka sajukšu prātā,” viņa piebilst.

Velma ikdienā ir atteikusies no mobilā telefona, datora un citām modernajām tehnoloģijām. Viņa valkā speciālu apģērbu, kas, kā viņa apgalvo, aizsargā no magnētiskā lauka iedarbības. Cilvēki uz ielas uzskatot Velmu par jukušo, bet citādi viņa dzīvot nespējot. “Es atzīstu, ka jūtos ļoti vientuļa. Esmu pārcēlusies uz laukiem, jo nespēju vairs dzīvot Londonā. Ko lai es daru? Es tikai gribu dzīvot normālu dzīvi,” teic Velma.

“Problēma ir tajā, ka neviens tādus cilvēkus, kā es, neuztver nopietni. Neviens mums netic, netic, ka izjūtam šos briesmīgos simptomus,” piebilst Velma, kura ir tikai viena no simtiem Lielbritānijas iedzīvotāju, kuri apgalvo, ka cieš no elektrosensivitātes.

Tikmēr Pasaules Veselības organizācija apgalvo – elektrosensivitāte nav medicīniska diagnoze un neesot nekāda zinātniska pamatojuma, ka uzskaitītie simptomi būtu saistīti ar elektromagnētiskā lauka iedarbību.