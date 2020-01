Austrumu un Stradiņa slimnīcās kopumā vakanti 389 amati

Austrumu slimnīcā kopumā ir 134 vakantas darba vietas. Iestādē visvairāk nepieciešami anesteziologi un reanimatologi - uz šādiem amatiem kopumā izsludinātas 25 vakances. Iestādē arī nepieciešami 24 radiologi un ķirurgi, kā arī 12 laboratorijas ārsti.

Salīdzinot šos datus ar pagājušā gada 31.jūlija situāciju, novērojams vakanču samazinājums - tad slimnīcā bija 307 vakantas darba vietas. Tobrīd slimnīcā visvairāk vakanto vietu bija uz tām pašām ārstu kategorijām.

Tikmēr Stradiņa slimnīcas datos nav nošķirtas ārstu kategorijas, bet kopumā iestādē ir vajadzīgi 80 ārsti, 102 māsas un 73 māsu palīgi, tostarp arī sanitāri. Savukārt pēdējo divu gadu laikā slimnīcas vakanču skaits ir pieaudzis par teju ceturtdaļu.

Kā vēstīts, Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis šonedēļ preses konferencē norādīja, ka RAKUS vakanču skaits gada laikā ir sarucis par 18%, vienlaikus arī novērojams virsstundu daudzuma sarukums.

Paeglītis arī norādīja, ka ir būtiski samazināta māsu un ārstu aizplūšana. Pateicoties finansējuma palielinājumam nozares darbinieku atalgojumam, pagājušajā gadā arī esot novērojams kritums medicīnas darbinieku pāriešanā uz privāto sektoru vai pārvākšanos uz ārvalstīm.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) "State of Health in the EU" pētījuma dati liecina, ka Latvijas medicīnas darbinieku skaita samazināšanos visvairāk stimulējusi 2008.gada finansiālā krīze. Tās rezultātā novērojams vislielākais kritums, jo īpaši medicīnas māsu kopskaitā.

Jau 2011.gada vidū medmāsu skaits Latvijā nokritās zem 10 000 robežas, kas ir par aptuveni par 500 medmāsām mazāk nekā salīdzinājumā ar 2001.gadu.

Pētījums liecina, ka ārstu trūkums Latvijā ir pielīdzināms Eiropas Savienības (ES) vidējam līmenim, tomēr medmāsu daudzums valstī ir uz pusi mazāks nekā ES vidēji.