Par smiekla naudu samazinās pacientu nodevas

Izmaiņas paredz 31. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā, galavārds vēl jāsaka Ministru kabinetam.

Senioriem par 42 centiem lētāk

Pensionāriem plānots samazināt pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta – līdzšinējo 1,42 eiro vietā no 65 gadu vecuma būs viens eiro. Vienlaikus līdzmaksājums pieaugs pilngadīgām personām līdz pensijas vecumam – no nākamā gada divi eiro.

Jāatgādina, ka vairākas grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni, politiski represētie, 1. grupas invalīdi, trūcīgie un citi. Visiem pacientiem plānots samazināt līdzmaksājumus, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu – 4,27 eiro vietā līdz četriem eiro. Līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā samazināts par nieka 11 centiem – no 7,11 līdz septiņiem eiro. Datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums būs 14 eiro – par 28 centiem lētāk.

Muguras operācijas arī pensionāriem

Plānots, ka no nākamā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar ārstu konsilija lēmumu valsts apmaksātu operāciju varēs saņemt arī pensionāri. Šobrīd to var saņemt, ja persona slimo ilgāk nekā trīs mēnešus un ir darbspējīgā vecumā.

Plānots arī paplašināt diagnožu sarakstu, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas izmeklējumu. Tas būs valsts apmaksāts pakalpojums ne tikai onkoloģiskiem pacientiem, bet arī ar citām diagnožu grupām, ja būs ārstu konsilija lēmums.

Plānots atcelt diagnožu ierobežojumus, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

Pie narkologa bez norīkojuma

Narkologu iecerēts noteikt kā tiešās pieejamības speciālistu. Tas psiholoģiski atvieglos vēršanos pēc palīdzības pacientiem ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības problēmām, jo vispirms nebūs jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums. Pēc nozares speciālistu domām, nepieciešams paplašināt iespējas arī pie infektologa vērsties kā pie tiešās pieejamības speciālista. To varēs darīt cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. Tas nozīmē, ka infektologs nesūtīs vispirms pie ģimenes ārsta, bet pats varēs uzreiz sniegt konsultāciju.

Maksās vecmāšu kabinetiem

Viens no uzdevumiem, strādājot pie ģimenes ārstu sadarbības prakšu modeļa, ir to darbā piesaistīt dažādus speciālistus, tajā skaitā vecmātes. Lai būtu iespējams viņu darbu apmaksāt, paredzēts izveidot fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību. Vecmātes organizēs vēža skrīningu, nodrošinās sociālā riska grūtnieču uzraudzību, izglītos par seksuālo un reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu un kontracepciju, veiks citus darbus savas kompetences ietvaros. Grozījumos arī precizēts, ka ērces noņemšana ir valsts apmaksāts pakalpojums.