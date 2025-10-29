Dānijas karalis viesojas Ādažu militārajā bāzē
Trešdien, 29. oktobrī, oficiālā vizītē uz Ādažu mulitāro bāzi devās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Dānijas karalis Frederiks X un karaliene ...
FOTO: Dānijas karalis militārajā formā sveic Ādažu militārās bāzes karavīrus un izmēģina ēdienkarti
Trešdien, 29. oktobrī, oficiālā vizītē uz Ādažu mulitāro bāzi devās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Dānijas karalis Frederiks X un karaliene Mērija.
Rinkēvičs un karaliene viesošanās laikā bija tērpušies lietišķi, savukārt Frederikam X mugurā bija militārais formastērps. Vizītes laikā karalis tikās ar Dānijas kontingenta karavīriem, NATO daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" komandieri ģenerālmajori Jeti Albinusu, Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Kasparu Pudānu un citām militārpersonām. Tāpat karaliskā ģimene Ādažos nobaudīja militārās bāzes ēdnīcas piedāvājumu.
28. un 29. oktobrī, Dānijas karaļpāra valsts vizītes Latvijā ietvaros, aizsardzības ministrs Andris Sprūds un Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens vienojās par Latvijas un Dānijas turpmākās sadarbības stiprināšanu aizsardzības jomā. Tikšanās laikā Ādažu militārajā bāzē abi ministri parakstīja nodomu vēstuli, kas iezīmē abu valstu apņemšanos padziļināt sadarbību aizsardzības jomā un stiprināt reģionālo drošību un sabiedroto klātbūtni Latvijā. Vēstulē noteikti arī kopīgi mērķi turpmākajiem gadiem, tostarp spēju attīstības, militārās industrijas un inovāciju jomās.